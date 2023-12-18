Глава НБУ предупредил о рисках уменьшения финансовой помощи Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глава НБУ предупредил о рисках уменьшения финансовой помощи Украине

Валюта
136
Глава НБУ предупредил о рисках уменьшения финансовой помощи Украине
Глава НБУ предупредил о рисках уменьшения финансовой помощи Украине
Украина получила заверения от стран Запада о финансовой поддержке в 2024 году. Но неопределенность растет, и ее следует учитывать.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает пресс-служба НБУ.
«Что касается рисков в следующем году, то много внимания гарантиям получения международной помощи», — сказал он на встрече с представителями австрийских и немецких компаний в Украине.
Пышный напомнил, что отчасти реализовался риск ритмичности поступления внешнего финансирования.
Читайте также
«Однако заверения, которые мы получили от партнеров вместе с успешным прохождением Украиной второго пересмотра программы МВФ, дают основания рассчитывать на поддержку донорской коалиции в 2024 году», — сказал он.
В то же время, как отметил глава НБУ, «правда также и в том, что неопределенность растет, с ней растут и риски, и нам нужно сделать выводы из этой турбулентности и учесть в дальнейшей работе».

Справка Finance.ua:

  • ранее глава НБУ заявил, что в декабре реализовались риски ритмичности поступлений помощи Украины. «Ритмичность — да, возможно, подвешена сейчас, но мы не готовы утверждать, что подвешена достаточность, что подвешены ожидания относительно объемов финансовой помощи», — отметил Пышный;
  • в то же время НБУ ожидает возобновления ритмичности внешнего финансирования в ближайшее время. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ Механизм расширенного финансирования (EFF) для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, что является неотъемлемой частью программы;
  • напомним, в декабре возникли сложности одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд долларов в Конгрессе США, а также пакета Евросоюза на 2024−2027 годы на 50 млрд евро.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.