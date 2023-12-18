Глава НБУ предупредил о рисках уменьшения финансовой помощи Украине — Finance.ua

Глава НБУ предупредил о рисках уменьшения финансовой помощи Украине Сегодня 11:03 — Валюта

Глава НБУ предупредил о рисках уменьшения финансовой помощи Украине

Украина получила заверения от стран Запада о финансовой поддержке в 2024 году. Но неопределенность растет, и ее следует учитывать.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает пресс-служба НБУ.

«Что касается рисков в следующем году, то много внимания гарантиям получения международной помощи», — сказал он на встрече с представителями австрийских и немецких компаний в Украине.

Пышный напомнил, что отчасти реализовался риск ритмичности поступления внешнего финансирования.

Читайте также Военные расходы в следующем году будут полностью профинансированы — Минфин

«Однако заверения, которые мы получили от партнеров вместе с успешным прохождением Украиной второго пересмотра программы МВФ, дают основания рассчитывать на поддержку донорской коалиции в 2024 году», — сказал он.

В то же время, как отметил глава НБУ, «правда также и в том, что неопределенность растет, с ней растут и риски, и нам нужно сделать выводы из этой турбулентности и учесть в дальнейшей работе».

Справка Finance.ua:

ранее глава НБУ заявил, что в декабре реализовались риски ритмичности поступлений помощи Украины. «Ритмичность — да, возможно, подвешена сейчас, но мы не готовы утверждать, что подвешена достаточность, что подвешены ожидания относительно объемов финансовой помощи», — отметил Пышный;

в то же время НБУ ожидает возобновления ритмичности внешнего финансирования в ближайшее время. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ Механизм расширенного финансирования (EFF) для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, что является неотъемлемой частью программы;



напомним, в декабре возникли сложности одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд долларов в Конгрессе США, а также пакета Евросоюза на 2024−2027 годы на 50 млрд евро.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.