Военные расходы в следующем году будут полностью профинансированы — Минфин — Finance.ua
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Военные расходы в следующем году будут полностью профинансированы — Минфин

Казна и Политика
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Военные расходы в следующем году будут полностью профинансированы — Минфин
Военные расходы в следующем году будут полностью профинансированы — Минфин
В следующем году плановые налоговые поступления от граждан и бизнеса предусмотрены на уровне 1,58 трлн гривен, а запланированные расходы на оборону составляют 1,69 трлн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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«Военные расходы являются первоочередным приоритетом в госбюджете-2024, которые в первую очередь будут профинансированы в полном объеме за счет внутренних источников, в том числе налоговых поступлений по действующим ставкам», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
Разница между налоговыми поступлениями и военными расходами будет покрыта за счет средств от размещения военных облигаций, дивидендов, полученных от государственных компаний, доходов от приватизации и т. п.
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В частности, Министерство обороны в следующем году получит 1,16 триллиона гривен, что на 36% больше по сравнению с принятым госбюджетом на начало 2023 года. Другие оборонные структуры также ощутят значительный рост финансирования.
Министерство по стратегическим отраслям промышленности будет профинансировано на уровне 51,0 миллиарда гривен на развитие оборонно-промышленного комплекса страны, из которых 43,3 миллиарда гривен предусмотрено обеспечить за счет военного НДФЛ.
Госспецсвязи получит 50,6 миллиарда гривен, из которых 43,3 миллиарда гривен за счет военного НДФЛ будет направлено на закупку беспилотных летательных аппаратов.

Как менялись расходы на оборону за годы независимости Украины

По материалам:
Finance.ua
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