27 стран ЕС рекордно увеличили расходы на оборону — Finance.ua
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27 стран ЕС рекордно увеличили расходы на оборону

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В 2022 году европейские расходы на оборону увеличились на 6% по сравнению с предыдущим годом и составили рекордные 240 млрд евро, что стало восьмым годом последовательного роста.
20 из 27 государств-членов ЕС увеличили расходы на оборону, в то же время шесть увеличили расходы более чем на 10%. Об этом говорится в ежегодном отчете Европейского оборонного агентства (EDA), составленном на основе оборонных данных за 2022 год.
В 2022 году самый высокий рост оборонных расходов среди 27 стран ЕС был зафиксирован:
в Швеции (+30,1%),
Люксембурге (+27,9%),
Литве (+27,6%),
Испании (+19,3%),
Бельгии (+14,8%)
и Греции (+13,3%).
Наши вооруженные силы должны быть готовы к гораздо более сложной эпохе. Адаптация к этим новым реалиям прежде всего означает увеличение инвестиций в оборону. Рекордные 240 млрд евро подкрепляют приверженность государств-членов укреплению европейской обороны. Однако у нас есть ключевые пробелы в потенциале, и мы продолжаем отставать от других глобальных игроков в расходах. Вот почему речь идет не только о том, чтобы тратить больше на оборону, но и о том, чтобы тратить лучше и вместе", — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам, политике безопасности и обороны, глава EDA Жозеп Боррель.
Рекордные 58 млрд евро были выделены в ЕС на оборонные инвестиции, преимущественно на закупки нового оборудования, которые выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом.
Высокий уровень распределения общих оборонных расходов на инвестиции отмечен в Люксембурге (53,5%), Венгрии (48,1%), Греции (42,6%), Финляндии (37,4%) и Литве (34,8%).
Несмотря на рекордные общие оборонные расходы, суммы, выделенные на исследования и новые технологии в этой области, снизились на 200 млн евро по сравнению с предыдущим годом. Только два государства-члена соответствуют согласованному целевому показателю оборонных расходов на исследования в размере 2%.
По материалам:
НВ
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