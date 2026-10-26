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Черное море стало самым опасным водоемом для моряков — FT

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В 2026 году в Черном море погибло больше моряков, чем в любом другом водоеме, превысив количество жертв в Персидском заливе, которое привлекло больше внимания во всем мире.
Об этом говорится в материале Finencial Times со ссылкой на судовладельцев и морские организации.
Экипажи нефтяных танкеров, грузовых судов и зерновозов, входящих в Черное море вблизи территорий ЕС и НАТО, вынуждены прорываться через шквал атак со стороны дронов. По некоторым оценкам, количество атак в Черном море более чем в шесть раз превышает количество атак в Персидском заливе.
«По моему мнению, плавание по Черному морю и захождение в украинские порты — это почти самоубийство», — заявил Олег Григорюк, глава Профсоюза работников морского транспорта Украины.

В Черном море атаковали более 570 судов

По данным компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации, в этом году в Черном море было атаковано более 570 судов, в результате чего погибли по меньшей мере 40 моряков. Для сравнения: в Ормузском проливе было подтверждено 24 смертельных случая.
Некоторые суда попали под перекрестный огонь во время атак на порты, в то время как другие стали целью преднамеренных ударов. По данным Ambrey, в третьем квартале в среднем происходило более четырех атак в день.

Судовладельцы не спешат заходить в Черное море

Некоторые судоходные компании готовы рисковать, перевозя нефть с Ближнего Востока — их побуждают к этому рекордно высокие фрахтовые ставки. Однако, по словам судоходных групп, большинство не желает отправлять свои суда в Черное море, где рентабельность ниже, а торговля гораздо опаснее.
По материалам:
Економічна Правда
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