В 2026 году в Черном море погибло больше моряков, чем в любом другом водоеме, превысив количество жертв в Персидском заливе, которое привлекло больше внимания во всем мире.

Об этом говорится в материале Finencial Times со ссылкой на судовладельцев и морские организации.

Экипажи нефтяных танкеров, грузовых судов и зерновозов, входящих в Черное море вблизи территорий ЕС и НАТО, вынуждены прорываться через шквал атак со стороны дронов. По некоторым оценкам, количество атак в Черном море более чем в шесть раз превышает количество атак в Персидском заливе.

«По моему мнению, плавание по Черному морю и захождение в украинские порты — это почти самоубийство», — заявил Олег Григорюк, глава Профсоюза работников морского транспорта Украины.

В Черном море атаковали более 570 судов

По данным компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации, в этом году в Черном море было атаковано более 570 судов, в результате чего погибли по меньшей мере 40 моряков. Для сравнения: в Ормузском проливе было подтверждено 24 смертельных случая.

Некоторые суда попали под перекрестный огонь во время атак на порты, в то время как другие стали целью преднамеренных ударов. По данным Ambrey, в третьем квартале в среднем происходило более четырех атак в день.

Судовладельцы не спешат заходить в Черное море