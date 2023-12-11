В Кабмине назвали сумму налогов, которую потратят на оборону в 2024 году — Finance.ua

В Кабмине назвали сумму налогов, которую потратят на оборону в 2024 году Сегодня 09:30 — Казна и Политика

В Кабмине назвали сумму налогов, которую потратят на оборону в 2024 году

Украинские власти в 2024 году направят на оборонную сферу все налоги, которые поступят в бюджет от населения и предпринимателей. Ожидается, что это будет сумма примерно в 1,5 трлн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

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Правительство прогнозирует, что украинцы и бизнес на следующий год принесут в госбюджет около 1,575 трлн грн налогов. Всю сумму планируется направить на поддержку Вооруженных сил Украины и оборону страны в целом.

Также планируется привлечь на оборонную сферу средства от размещения военных облигаций, дивидендов от госкомпаний, прибыли НБУ, приватизации. Всего на армию, оборону и безопасность в 2024 году планируется потратить около 1,7 трлн грн.

Остальные расходы государства помогут профинансировать международные партнеры, уверены в правительстве.

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Отмечается, что в 2023 году восстановление экономики ускорилось. Как результат, бизнес и население платили больше налогов в бюджет. Также власти смогли привлечь международную помощь для финансирования невоенных расходов. Благодаря этому правительство постоянно увеличивало оборонный бюджет в этом году.

«Так же и в 2024 году — каждую гривну из собственных поступлений госбюджета направят на победу Украины», — заверили в Кабмине.

Инфографика: Кабмин

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