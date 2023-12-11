В Кабмине назвали сумму налогов, которую потратят на оборону в 2024 году — Finance.ua

В Кабмине назвали сумму налогов, которую потратят на оборону в 2024 году
Украинские власти в 2024 году направят на оборонную сферу все налоги, которые поступят в бюджет от населения и предпринимателей. Ожидается, что это будет сумма примерно в 1,5 трлн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.
Правительство прогнозирует, что украинцы и бизнес на следующий год принесут в госбюджет около 1,575 трлн грн налогов. Всю сумму планируется направить на поддержку Вооруженных сил Украины и оборону страны в целом.
Также планируется привлечь на оборонную сферу средства от размещения военных облигаций, дивидендов от госкомпаний, прибыли НБУ, приватизации. Всего на армию, оборону и безопасность в 2024 году планируется потратить около 1,7 трлн грн.
Остальные расходы государства помогут профинансировать международные партнеры, уверены в правительстве.
Отмечается, что в 2023 году восстановление экономики ускорилось. Как результат, бизнес и население платили больше налогов в бюджет. Также власти смогли привлечь международную помощь для финансирования невоенных расходов. Благодаря этому правительство постоянно увеличивало оборонный бюджет в этом году.
«Так же и в 2024 году — каждую гривну из собственных поступлений госбюджета направят на победу Украины», — заверили в Кабмине.
Как менялись расходы на оборону за годы независимости Украины 🔍
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