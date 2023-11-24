В Минобороны назвали приоритеты расходов из бюджета на 2024 год — Finance.ua

В Минобороны назвали приоритеты расходов из бюджета на 2024 год Сегодня 14:02 — Казна и Политика

В Минобороны назвали приоритеты расходов из бюджета на 2024 год

В Министерстве обороны Украины назвали ракетное вооружение и боеприпасы приоритетами бюджета на 2024 год. Их будут закупать в первую очередь.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 24 ноября.

По словам замминистра Юрия Джигира, на закупку ракет и боеприпасов в 2024 году уйдет 175 млрд гривен, а на военную технику — около 80 млрд гривен.

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Следующий приоритет — текущий ремонт поврежденной техники и закупка запасных частей.

«Правительство перед министерством поставило задачу максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя. И по нашим оценкам, более 190 миллиардов гривен из средств, которые будут контрактоваться в следующем году, останутся у отечественного производителя», — сказал чиновник.

Справка Finance.ua:

ранее Верховная Рада приняла госбюджет на 2024 год. В нем заложены доходы на уровне 1,768 трлн гривен и расходы на уровне 3,35 трлн гривен. Почти 50% расходов — на оборону. Так, на нужды Министерства обороны предусмотрено более 1 трлн 164 млрд гривен;

в 2023 году Верховная Рада дополнительно сэкономила более 40 млн грн и предлагает перенаправить эти средства на нужды Вооруженных сил Украины;



21 город суммарно направил 3,8 млрд грн на нужды сил обороны, тогда как на благоустройство потратили 12,8 млрд грн.



Слово і Діло По материалам:

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