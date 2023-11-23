Внутренние поступления в бюджет превысили расходы на оборону — Счетная палата Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Внутренние поступления в бюджет превысили расходы на оборону — Счетная палата

В январе-сентябре 2023 года из внутренних источников в общий фонд госбюджета поступило 1,3 трлн грн, что превысило расходы на национальную безопасность и оборону.

Об этом заявил врио Председателя Счетной палаты Андрей Майснер, представляя Заключение о результатах анализа выполнения закона о государственном бюджете в январе-сентябре 2023 года.

«Таким образом правительство выполнило требования международных партнеров, касающееся расходов на нацбезопасность за счет внутренних источников без направления внешних заимствований и грантов», — отметил он.

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В целом ресурсы госбюджета составляли 3,3 трлн грн, в том числе общего фонда — 2,5 трлн гривен.

При этом от международных партнеров в общий фонд госбюджета поступило 831 млрд грн кредитов (займов) и 363 млрд грн грантов (подарков).

«Это дало возможность обеспечить проведение остальных первоочередных расходов, прежде всего на оплату труда работникам (кроме военных) бюджетных учреждений, социальную защиту и здравоохранение», — уточнил глава Счетной палаты.

Он также добавил, что в отчетном периоде перевыполнен план доходов госбюджета на 2023 год за счет получения не планировавшихся грантов на бюджетную поддержку.

Кроме того, Андрей Майснер подчеркнул, что по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, существенно изменилась структура доходов госбюджета. Доля собственных поступлений бюджетных учреждений выросла в 2,9 раза (до 31%). В то же время доля доходов, администрирование которых осуществляется ГНС, уменьшилась на 15 процентных пунктов.

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«В результате собственные поступления бюджетных учреждений, гранты от международных партнеров и средства, уплаченные НБУ, составляли 55% всех доходов, тогда как налоговые поступления и другие доходы, администрирование которых осуществляется ГНС и Гостаможслужбой, — менее половины (45%)», — подчеркнул. он.

При этом 95% поступлений бюджетных учреждений составляли поступления от предприятий, организаций, физических лиц и других бюджетных учреждений для выполнения целевых мероприятий, а также благотворительные взносы, гранты и подарки. Больше всего таких средств получило Министерство обороны — 93% и МВД — 3,6%.

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УНН По материалам:

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