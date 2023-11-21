Украинские города тратят на благоустройство втрое больше, чем на оборону — Forbes Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Украинские города тратят на благоустройство втрое больше, чем на оборону — Forbes

21 город суммарно направил 3,8 млрд грн на нужды сил обороны, тогда как на благоустройство потратили 12,8 млрд грн.

Об этом со ссылкой на информацию о расходах областных центров из ресурса Openbudget сообщает Forbes.

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Финансирование сил обороны, которое областные центры заложили в собственные бюджеты 2023 года, втрое меньше средств на озеленение, укладку новой брусчатки и т. д. По данным издания, только Житомир направил значительное количество финансирования на оборону, что составило 547 млн ​​грн и 246 млн грн соответственно, то есть 8,7% и 3,9% расходов бюджета. Луцк направил равнозначные суммы на оборону и благоустройство: 156 млн грн и 152 млн грн соответственно.

Инфографика: Forbes

Forbes пишет, что остальные областные центры тратят на благоустройство гораздо больше.

«В абсолютных цифрах наибольшее финансирование обоих направлений в Днепре: 1,4 млрд — на оборону и 3,2 млрд — на благоустройство. В доле от всего бюджета больше всего на благоустройство потратили Черновцы — почти 19%, на терроборону потратили всего 0,1%, или 5 млн грн. В Харькове, Ужгороде и Херсоне расходы на терроборону найти не удалось. Хотя Херсон и на благоустройство выделил только 8 млн грн, что похоже на финансирование одних зарплат. Зато в Харькове на благоустройство запланировано почти 1 млрд», — говорится в сообщении.

Для сравнения использованы только расходы по статьям «Мероприятия и работы по территориальной обороне» и «Прочие меры общественного порядка и безопасности».

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