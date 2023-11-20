Зеленский подписал изъятие из местных бюджетов «военного» НДФЛ — Finance.ua

Зеленский подписал изъятие из местных бюджетов «военного» НДФЛ Сегодня 11:29 — Казна и Политика

Зеленский подписал изъятие из местных бюджетов «военного» НДФЛ

Президент Владимир Зеленский 17 ноября подписал закон о перераспределении «военного» НДФЛ и средств дорожного фонда.

Законопроект № 10 037 «О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины по обеспечению поддержки обороноспособности государства и развитию оборонно-промышленного комплекса Украины» был принят как закон 8 ноября. А уже 17 ноября его подписал глава государства.

С 1 октября по 31 декабря 2023 года «военное» НДФЛ направляется в специальный фонд государственного бюджета в пропорции 50% на 50%: ГССИ на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

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Средства от «военного» НДФЛ в 2024 году (ожидается 96,3 млрд грн) будут направлены на оборону государства в специальный фонд госбюджета.

45% (более 43 млрд грн) потратят на производство и закупку спецтехники и оборудования для военных (беспилотники, морские дроны) через Государственную службу специальной связи и защиты Украины. Указанный ресурс в следующем году будет направлен на уже действующую программу, которая начала функционировать в марте 2023 г. и предусматривает закупку военной техники и другого оборудования для всех составляющих сектора безопасности и обороны.

Еще 45% (более 43 млрд грн) получит Минстратегпром для выполнения программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, внедрения новых технологий и изготовления продукции оборонного назначения.

А 10% (около 10 млрд грн) получат государственные органы, относящиеся к сектору безопасности и обороны, для усиления материально-технического обеспечения путем автоматического распределения между воинскими частями пропорционально уплаченному НДФЛ.

Это правило будет действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.

Фінансовий клуб По материалам:

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