Пакеты оборонной помощи Украине станут меньше — Пентагон Сегодня 10:30

Пакеты оборонной помощи Украине станут меньше — Пентагон

США продолжат в ближайшей перспективе выделять пакеты оборонной помощи Украине в рамках президентских полномочий (PDA), при этом Пентагон призывает Конгресс принять дополнительное финансирование как можно скорее.

Об этом заявила во время прессбрифинга заместитель спикера министерства обороны США Сабрина Сингх.

«Мы продолжим передавать пакеты, они просто становятся меньше. Поэтому мы очень просим Конгресс принять запрос с дополнительными ассигнованиями, который направил президент, чтобы мы могли в дальнейшем удовлетворять потребности Украины на поле боя», — сказала представительница Пентагона.

Она уточнила оценки, озвученные накануне Белым домом, отметив, что США уже использовали более 95% из общей суммы $62,3 млрд, выделенных на поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения россии. Сингх напомнила, что администрация уже использовала все фонды Инициативы содействия безопасности Украине (USAI) и имеет в резерве около $1 млрд на пакеты PDA.

Кроме того, по ее словам, Украина полагается на поддержку других стран.

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«В прошлом месяце мы встретились с контактной группой (в формате „Рамштайн“. — Ред.), в середине ноября будет еще одно заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину тем, что ей нужно в борьбе», — отметила представитель минобороны США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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