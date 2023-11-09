«Использовано 96%». Белый дом об объемах остатков помощи для Украины — Finance.ua

«Использовано 96%». Белый дом об объемах остатков помощи для Украины
Около 96%, экономической и гуманитарной помощи и помощи в сфере безопасности, которая была выделена Соединенными Штатами для Украины, уже использовано.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме в среду, 8 ноября.
«Если считать от общей суммы средств, которые были предоставлены Украине с начала войны, а это более 60 миллиардов долларов, и это не только помощь по безопасности, это экономическая, финансовая помощь и гуманитарная помощь — мы использовали примерно 96% оставшегося», — говорит Джон Кирби.
Он призвал Конгресс США одобрить запрос на дополнительную помощь для Украины.
По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, использовано более 90% средств для помощи для Украины.
«Минобороны имеет примерно до 1,1 миллиарда долларов для пополнения запасов до зимы. Итак, эта взлетно-посадочная полоса становится короче, и поэтому нам нужно одобрить этот дополнительный запрос», — добавил Кирби.
Чиновник отметил, что, несмотря на меньше ожидаемых достижения в ходе контрнаступления, администрация президента США Джо Байдена убеждена, что ВСУ удастся вернуть территорию.
«Украинцы вам первыми скажут, что они не продвигаются и не продвинулись в этом контрнаступлении настолько, как хотелось бы», — заявил Кирби.
Также он подчеркнул, что нужно продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности, чтобы украинские силы могли максимально использовать время, которое у них осталось, до того, как погода начнет ухудшаться и им будет труднее продвигаться.
«На вопрос верит ли президент, что они могут это сделать — безусловно. Мы верим, что они смогут отвоевать свою территорию. Я думаю, что их недооценили с самого начала конфликта. Они способны, они сильны, смелы. У них хорошее командование и контроль», — отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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