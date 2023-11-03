Без Украины: Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю — Finance.ua

Без Украины: Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю Сегодня 10:42 — Мир

Без Украины: Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю

Палата представителей США приняла законопроект о помощи Израилю. Речь идет о поддержке в сумме 14,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает CNN

Отмечается, что в этом проекте нет упоминаний Украины, несмотря на просьбу Байдена объединить помощь Израилю и нашему государству.

В ходе голосования в Палате представителей Конгресса США проект поддержали 226 членов палаты. Голоса против отдали 196 человек.

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Демократы призвали объединить помощь Израилю и Украине. Отмечается, что в Сенате есть двухпартийная поддержка помощи Израилю и дальнейшей поддержки Украины, однако в Палате представителей многие республиканцы выступают против такого шага, что порождает разногласия между двумя палатами Конгресса.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что Сенат «не будет рассматривать это глубоко ошибочное предложение республиканской Палаты представителей».

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«Вместо этого мы будем работать вместе над нашим двухпартийным пакетом экстренной помощи, который включает помощь Израилю, Украине, конкуренцию с правительством Китая и гуманитарную помощь Газе», — подчеркнул он.

Отметим, что ранее Байден обещал ветировать этот законопроект в случае его принятия.

Напомним, 20 октября 2023 года администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса выделить 106 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другим иностранным государствам, в частности Тайваню. Примечательно, что львиная часть этих средств, а именно 61,4 миллиарда долларов должна была пойти именно на поддержку Украины.

В то же время республиканцы в Палате представителей предложили выделить 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю и оплатить это за счет сокращения бюджета налоговой службы, при этом исключив Украину.

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УНІАН По материалам:

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