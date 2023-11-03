Без Украины: Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Без Украины: Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю

Мир
61
Без Украины: Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю
Без Украины: Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю
Палата представителей США приняла законопроект о помощи Израилю. Речь идет о поддержке в сумме 14,3 миллиарда долларов.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в этом проекте нет упоминаний Украины, несмотря на просьбу Байдена объединить помощь Израилю и нашему государству.
В ходе голосования в Палате представителей Конгресса США проект поддержали 226 членов палаты. Голоса против отдали 196 человек.
Читайте также
Демократы призвали объединить помощь Израилю и Украине. Отмечается, что в Сенате есть двухпартийная поддержка помощи Израилю и дальнейшей поддержки Украины, однако в Палате представителей многие республиканцы выступают против такого шага, что порождает разногласия между двумя палатами Конгресса.
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что Сенат «не будет рассматривать это глубоко ошибочное предложение республиканской Палаты представителей».
Читайте также
«Вместо этого мы будем работать вместе над нашим двухпартийным пакетом экстренной помощи, который включает помощь Израилю, Украине, конкуренцию с правительством Китая и гуманитарную помощь Газе», — подчеркнул он.
Отметим, что ранее Байден обещал ветировать этот законопроект в случае его принятия.
Напомним, 20 октября 2023 года администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса выделить 106 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другим иностранным государствам, в частности Тайваню. Примечательно, что львиная часть этих средств, а именно 61,4 миллиарда долларов должна была пойти именно на поддержку Украины.
Читайте также
В то же время республиканцы в Палате представителей предложили выделить 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю и оплатить это за счет сокращения бюджета налоговой службы, при этом исключив Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.