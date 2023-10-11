США способны одновременно помогать Украине и Израилю, — Белый дом Сегодня 12:24

США способны одновременно помогать Украине и Израилю, — Белый дом

США способны одновременно оказывать военную помощь и Украине и Израилю, поэтому события последних дней не угрожают Киеву потерей поддержки со стороны Вашингтона. Об этом сообщил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, мощностей США хватит не только для поддержки Украины и Израиля, но и для помощи союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. «И часть нашей работы — обеспечить работу на всех этих театрах одновременно», — сказал Салливан.

Советник американского президента подчеркнул, что текущие расходы на помощь Украине не идут ни в какое сравнение с теми расходами, к которым США будут вынуждены прибегнуть, если Украина потерпит поражение.

«Если агрессия потенциально продолжится по всей Европе, то гораздо выгоднее совершить действия сейчас, а не платить огромную цену позже, которая, в конце концов, может потребовать фактического развертывания американских войск», — заявил Салливан.

Помощь США Израилю

Вашингтон осудил нападение ХАМАС на Израиль и пообещал оказать своему союзнику всю необходимую поддержку. 8 октября стало известно, что дополнительная помощь уже в пути. При этом в США заверили , что помощь Израилю будет предоставляться не за счет помощи Украине, а за счет других ресурсов.

Кроме того, США отправили авианосец USS Gerald R. Ford и крейсер класса Ticonderoga USS Normandy вместе с несколькими эсминцами в восточное Средиземноморье. Это сделали, чтобы обезопасить третьи страны от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

УНІАН По материалам:

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