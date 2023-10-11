МВФ еще оценивает влияние конфликта в Израиле на мировую экономику — Finance.ua

МВФ еще оценивает влияние конфликта в Израиле на мировую экономику Сегодня 09:12

МВФ еще оценивает влияние конфликта в Израиле на мировую экономику

Пока рано говорить о том, как серьезная эскалация в Израиле повлияет на мировую экономику. МВФ пока не дал оценки.

Об этом сообщил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша в интервью агентству Reuters

«В зависимости от того, как может развернуться ситуация, существует множество совершенно разных сценариев, которые мы еще даже не начали изучать, поэтому мы не можем делать никаких прогнозов. Оценки пока нет», — сказал он.

Он сказал, что МВФ следит за ситуацией, отметив, что цены на нефть выросли примерно на 4% за последние дни, что отражает опасения, что добыча или транспортировка нефти может быть прервана.

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Исследования МВФ показали, что рост цен на нефть на 10% снизит мировой объем производства примерно на 0,2% в следующем году и повысит глобальную инфляцию примерно на 0,4%, сказал он.

«Глобальная экономика демонстрирует устойчивость. Она не пострадала от больших потрясений, которые она пережила за последние два или три года, но дела у нее тоже не слишком хорошие. Мы видим, что глобальная экономика хромает и еще не набирает обороты», — добавил он.

Среднесрочные перспективы выглядят более «мрачными», особенно для развивающихся стран, которые столкнулись с более медленным повышением уровня жизни и ростом долговых проблем, заявил Гуринша на пресс-конференции. Даже в 2028 году МВФ прогнозирует рост мировой экономики всего на 3,1%.

«У вас есть неопределенность. У вас есть геоэкономическая фрагментация, низкий рост производительности и низкая демография. Если сложить все эти вещи вместе, то получится замедление среднесрочного роста», — сказал Гуринша агентству Reuters.

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