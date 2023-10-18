США ввели санкции против ХАМАС после его нападения на Израиль — Finance.ua

США ввели санкции против ХАМАС после его нападения на Израиль Сегодня 18:00 — Мир

США ввели санкции против ХАМАС после его нападения на Израиль

Соединенные Штаты Америки сегодня, 18 октября, ввели санкции против боевиков ХАМАС. Причиной тому стало его нападение на Израиль.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении десяти ключевых членов террористической группировки ХАМАС, его боевиков и финансовых посредников в Газе и других местах, в том числе Судана, Турции, Алжира и Катара», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что это направлено против членов, которые управляют активами в секретном инвестиционном портфеле ХАМАС, финансового посредника в Катаре, имеющего тесные связи с иранским режимом, ключевого командира ХАМАС, а также базирующейся в Газе биржи виртуальной валюты и ее оператора.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты предпринимают быстрые и решительные действия, чтобы преследовать финансистов и пособников ХАМАС после жестокой резни израильских граждан, включая детей.

Кто именно попал под санкции

Мусса Мухаммад Салим Дудин;

Абдельбасит Хамза Эльхассон Мохаммед Хайр;

Амер Камаль Шариф Альшава;

Ахмед Сада Джахлеб;

Айман Ахмад Аль-Дувайк;

Валид Мохаммед Мустафа Джадаллах;

Мухаммад Ахмад Абд аль-Даим Насралла;

Ахмед М.М. Алакад;

Айман Нофаль.

Также под ограничения попала компания Buy Cash Money and Money Transfer Company, предоставляющая услуги по переводу денег и обмену виртуальной валюты, включая биткойны.

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Напомним, 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов, в рамках которой по сектору Газа нанесли ряд ракетных ударов.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх сказала, что Соединенные Штаты Америки оказывают военную помощь Израилю сейчас и такие поставки будут обеспечиваться в дальнейшем.

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