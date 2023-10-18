Байден планирует просить у Конгресса $100 млрд помощи Украине и Израилю — Finance.ua

Байден планирует просить у Конгресса $100 млрд помощи Украине и Израилю Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Байден планирует просить у Конгресса $100 млрд помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден рассматривает дополнительный запрос на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать оборонную помощь для Израиля и Украины, а также финансирование безопасности границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Байден пообещал поддержку Израилю после смертоносной атаки в начале этого месяца, совершенной группировкой ХАМАС, которую США и ЕС признали террористической организацией. Помощь Израилю пользуется широкой двухпартийной поддержкой в ​​Конгрессе США.

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Помощь Украине, однако, нуждается в благосклонности республиканцев в Палате представителей. Группа законодателей, поддерживающих предоставление дополнительной помощи Киеву, в начале этого месяца посоветовала, чтобы администрация предложила общий пакет помощи для Израиля и Украины, надеясь преодолеть оппозицию республиканцев.

Решение о включении финансирования пограничной безопасности в пакет также направлено на то, чтобы заручиться поддержкой республиканцев в Конгрессе, которые уже давно связывают дополнительную иностранную помощь с решением проблемы притока мигрантов в США.

Bloomberg отмечает, что представитель Административно-бюджетного управления США отказался от комментариев.

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Источник, знакомый с усилиями администрации по координации запроса, сообщил, что детали пакета все еще обрабатываются, и подчеркнул, что сумма будет покрывать целый финансовый год. Предыдущий запрос Белого дома, предусматривавший выделение Украине 24 миллиардов долларов, охватывал только трехмесячный период.

Любой запрос от Белого дома, однако, должен будет подождать, пока законодатели Палаты представителей не изберут нового спикера после отстранения Кевина Маккарти от должности. Любая мера по расходам должна быть первоначально одобрена Палатой представителей, которая не может завершить ни одной законодательной инициативы, пока республиканцы не объединятся вокруг нового спикера.

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Сам объем и требования пакета, вероятно, вызовут сопротивление в Палате представителей, где разногласия между Республиканской партией по сокращению расходов и иностранной помощи сыграли свою роль в борьбе за кресло спикера.

Представитель Джим Джордан, являющийся главным кандидатом на должность следующего спикера, скептически относится к новой помощи Украине, а консерваторы в Палате представителей требуют, чтобы пакет помощи Израилю не был привязан к дальнейшей помощи Киеву.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер во вторник заявил, что ожидает, что администрация отправит запрос «до конца этой недели» и что он будет включать военную, дипломатическую, разведывательную и гуманитарную помощь для Израиля.

«Мы хотели бы получить дополнительный пакет помощи как можно скорее, потому что потребности велики как в Израиле, так и в Украине», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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