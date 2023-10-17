США выделили уже $522 миллиона на восстановление и защиту украинской энергетики — Finance.ua
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США выделили уже $522 миллиона на восстановление и защиту украинской энергетики

Энергетика
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США выделили уже $522 миллиона на восстановление и защиту украинской энергетики
США выделили уже $522 миллиона на восстановление и защиту украинской энергетики
На восстановление и защиту украинской энергетики Соединенные Штаты уже выделили 522 млн долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Мы на пороге тяжелой зимы. Благодаря поддержке партнеров мы совместно прошли прошлый, самый трудный отопительный сезон в нашей истории. Этой зимой имеем поддержку не только финансовую, но и восстановление энергетики. Соединенные Штаты уже выделили 522 млн долларов для закупки соответствующего энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты нашей энергетической системы», — отметил глава правительства.
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Премьер-министр отметил, что Украина готова к отопительному сезону почти на 100%. Во время осенне-зимнего периода будут в работе все 9 блоков атомных электростанций.
«В общей сложности по всей энергосистеме мы уже добавили 1,5 ГВт мощности из запланированных 1,7 ГВт. Есть достаточно ресурсов газа в хранилищах — 15,8 млрд кубических метров. В то же время планируем достичь уровня 16,5 млрд кубометров, что на 2 млрд кубометров больше плана, чтобы спокойно пройти эту зиму», — сказал Шмыгаль.
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Глава правительства подчеркнул, что продолжается кампания по активной и пассивной защите энергообъектов, в частности Киевской области. Киевская область, по его словам, также среди лидеров в реализации проектов восстановления.
«Мы выделили в целом областям 62 млрд грн на восстановление. В то же время городки Киевщины, наиболее пострадавшие от российской агрессии, имеют поддержку и из государственного бюджета, и из областного, и в рамках проекта United24», — отметил премьер-министр.
Он добавил, что среди приоритетов восстановления — разминирование, где США оказывают значительную помощь. В частности, создан специальный тренинговый центр для подготовки саперов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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