Галущенко посоветовал украинцам проверить генераторы и запастись павербанками — Finance.ua
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Галущенко посоветовал украинцам проверить генераторы и запастись павербанками

Энергетика
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Министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев подготовиться к зиме и запастись генераторами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Мы-Украина».
В то же время, он заверил, что его ведомство будет делать все возможное, чтобы избежать отключений света в Украине.
«Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование, сделайте это. А мы, со своей стороны, вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась», — сказал Галущенко.
По его словам, на сегодняшний день система электроснабжения Украины превосходит аналоги некоторых стран Европы и готова успешно пережить зимний период.
«Два основных элемента, обеспечивающих надежность любой энергосистемы — генерация и передача электроэнергии — находятся на достаточно высоком уровне», — добавил он.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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