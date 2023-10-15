Галущенко посоветовал украинцам проверить генераторы и запастись павербанками — Finance.ua

Галущенко посоветовал украинцам проверить генераторы и запастись павербанками Сегодня 21:00 — Энергетика

Министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев подготовиться к зиме и запастись генераторами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Мы-Украина».

В то же время, он заверил, что его ведомство будет делать все возможное, чтобы избежать отключений света в Украине.

«Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование, сделайте это. А мы, со своей стороны, вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась», — сказал Галущенко.

По его словам, на сегодняшний день система электроснабжения Украины превосходит аналоги некоторых стран Европы и готова успешно пережить зимний период.

«Два основных элемента, обеспечивающих надежность любой энергосистемы — генерация и передача электроэнергии — находятся на достаточно высоком уровне», — добавил он.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.