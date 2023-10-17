В США заявили, что не могут позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам — Finance.ua

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В США заявили, что не могут позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам

Казна и Политика
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В США заявили, что не могут позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам
В США заявили, что не могут позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что поддержка Украины остается «главным приоритетом» для Соединенных Штатов и Европы. Она отметила, что США просто не могут разрешить Украине проиграть в этой войне.
Об этом пишет Reuters.
«Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиваться успеха на поле боя», — сказала Йеллен.
Она сказала, что администрация Байдена настроена поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, и будет бороться за то, чтобы двухпартийное большинство в Конгрессе США ввело надежную и непрерывную помощь Украине.
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Йеллен также сказала, что Америка, безусловно, может позволить себе поддерживать как Израиль, так и Украину. По ее словам, после встречи с министрами финансов Еврозоны президент Джо Байден подаст запрос на дополнительное финансирование как для Украины, так и для Израиля, рассмотрение которого состоится сразу, как только в США будет «функциональная Палата представителей».
Она признала определенную оппозицию в Конгрессе, но выразила уверенность, что помощь США продолжится.
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«Есть ли оппозиция в Конгрессе? Да, есть. Но существует сильное двухпартийное большинство, которое поддерживает это. Это главный приоритет президента, и я абсолютно верю, что мы это сделаем», — сказала Йеллен на пресс-конференции.
Чтобы обеспечить дополнительные источники дохода, Йеллен повторила, что поддерживает «использование поступлений от российских суверенных активов, обездвиженных в определенных расчетных центрах для поддержки Украины. На прошлой неделе страны „Большой семерки“ обязались изучить эту возможность».
Ранее Йеллен заявила, что считает удвоение финансовой поддержки Украины самым лучшим способом помочь мировой экономике.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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