Всемирный банк ожидает от США выделения $25 млрд — Finance.ua

Всемирный банк ожидает от США выделения $25 млрд Сегодня 11:29 — Казна и Политика

Всемирный банк ожидает от США выделения $25 млрд

Президент Группы Всемирного банка Аджай Банга уверен, что администрация президента США Джо Байдена сделает все для того, чтобы Конгресс поддержал выделение $25 миллиардов на обеспечение достаточности капитала, реорганизацию и расширение ВБ.

Об этом он заявил в среду во время пресс-конференции в Марракеше.

«Я думаю, что в Конгрессе много людей в обеих партиях как в Палате представителей, так и в Сенате, которые понимают ценность многосторонней банковской системы как ключевого способа для западного развитого мира продолжать делать правильные вещи», — отметил Банга.

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Он также подчеркнул, что это, наконец, поможет и самим Соединенным Штатам.

«Я уверен, что будут споры и дискуссии — такова природа нашей демократии, но меня совсем не волнует то, что администрация не будет способствовать продвижению этого вопроса, причем продвижению должным образом», — подчеркнул президент Группы Всемирного банка.

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Напомним, в начале сентября президент США Джо Байден анонсировал совместную с партнерами G20 инициативу по фундаментальной реорганизации и расширению Всемирного банка. С этой целью глава Белого дома обратился в Конгресс с просьбой о поддержке, которая разблокировала бы новое льготное финансирование Всемирного банка на сумму более $25 млрд в течение десятилетия только за счет действий США. Это должно включать, в частности, поддержку портфельных гарантий ВБ, а также взносы в Глобальный фонд общественных благ.

Инициатива направлена ​​на то, чтобы создать более эффективный инструмент для уменьшения бедности и обеспечения инклюзивного экономического роста. Одновременно это должно усилить эффективность реагирования на глобальные вызовы.

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Фінансовий клуб По материалам:

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