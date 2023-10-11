США объявили новый пакет военной помощи Украине на $200 миллионов — Finance.ua

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $200 миллионов Сегодня 12:41 — Казна и Политика

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $200 миллионов

Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $200 млн.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в начале 16-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») в Брюсселе.

«Рад сообщить, что США выделяют в последнем пакете оборонной поддержки для Украины 200 миллионов долларов», — заявил Остин.

По его словам, пакет включает боеприпасы для систем ПВО, которые в скором времени будут доставлены в Украину, ракетные и артиллерийские боеприпасы, высокоточные авиационные боеприпасы, а также вооружение для противодействия российским дронам.

Остин отметил, что общая стоимость американской военной помощи для Украины с начала полномасштабного вторжения россии выросла до 43,9 млрд долл. США.

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Глава Пентагона также подчеркнул, что коалиция из около 50 союзников уже предоставила Украине военную помощь на более чем 33 млрд дол. При этом некоторые союзники предоставили Украине больше военной помощи, чем США в пересчете на ВВП страны.

Контактная группа сегодня обсудит «наиболее неотложные потребности Украины, особенно в сфере ПВО и боеприпасов», отметил Остин.

Он также выразил надежду, что сегодня будут объявлены новые пакеты военной помощи и планы предоставления такой помощи от разных стран.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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