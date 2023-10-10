Каковы шансы Украины на помощь от США и ЕС в 2024 году: разъяснение Кулебы — Finance.ua
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Каковы шансы Украины на помощь от США и ЕС в 2024 году: разъяснение Кулебы

Казна и Политика
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Каковы шансы Украины на помощь от США и ЕС в 2024 году: разъяснение Кулебы
Каковы шансы Украины на помощь от США и ЕС в 2024 году: разъяснение Кулебы
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о шансах нашей страны на продолжение международной поддержки в 2024 году. Речь идет о финансовой и военной помощи.
Об этом он сообщил в интервью Forbes.
По словам политика, помощь от зарубежных дружественных стран-партнеров никуда не денется. Но следует понимать, что и в каком количестве нужно.
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«Мы можем рассчитывать на продолжение поддержки. Моя задача как министра иностранных дел — делать так, чтобы в конкретной стране были политические условия для принятия решений. Конкретные цифры считают мои коллеги по правительству», — сказал Кулеба.
Министр говорит: ему известно об ожидаемых цифрах иностранной помощи на одном из совещаний, но экономика должна заработать в новой реальности.
«Нам нужно пройти 2024 год в условиях войны и экономики, которая перестраивается под новую реальность», — подчеркнул он.
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Прокомментировал государственный деятель и вероятность получения Украиной $42 млрд, потому что именно такие цифры заложены в проект Госбюджета-2024. По его словам, цифры могут измениться.
«Партнеры нас не бросят на произвол судьбы. Это я точно могу гарантировать. Партнеры абсолютно настроены нас поддерживать. О конкретных цифрах с моей стороны говорить будет некорректно», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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