ЕС предлагает Украине 5 млрд евро военной помощи на 2024 год — Finance.ua
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ЕС предлагает Украине 5 млрд евро военной помощи на 2024 год

Казна и Политика
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ЕС предлагает Украине 5 млрд евро военной помощи на 2024 год
ЕС предлагает Украине 5 млрд евро военной помощи на 2024 год
Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель предложил новый двусторонний многолетний пакет в рамках Европейского фонда мира в размере до 5 млрд евро на следующий год.
Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по итогам неформальной встречи глав МИД государств Евросоюза в Киеве.
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«Начну с военной стороны. Я предлагаю новый двусторонний многолетний пакет в рамках Европейского фонда мира в размере до 5 млрд евро. Надеюсь, мы сможем достичь соглашения до конца года, когда нам нужно договориться о пересмотре многолетней финансовой программы», — сказал Боррель.
Также он подчеркнул, что ЕС продолжает проводить подготовку украинских солдат.
«Сегодня цель состоит в том, чтобы научить 40 тыс. человек в ближайшие месяцы, и это включает в себя специализированную подготовку, в частности, пилотов», — отметил Боррель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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