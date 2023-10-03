США готовят новый пакет помощи для Украины — Белый дом Сегодня 10:35 — Казна и Политика

США готовят новый пакет помощи для Украины — Белый дом

США готовят новый пакет помощи для Украины, который будет отправлен в ближайшее время.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представительница Белого дома подчеркнула, что этот пакет помощи «станет сигналом» того, что США продолжает поддерживать Украину. Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена настроена помогать Киеву столько, сколько нужно.

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Жан-Пьер отметила, что США собрали коалицию из более чем 50 стран для поддержки Украины, еще более 140 стран осудили российскую агрессию.

«Скоро мы объявим еще об одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу неизменную поддержку храброго народа Украины. Украину поддерживает очень сильная коалиция. И если путин думает, что он нас пересидит, то он ошибается», — заявила она.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Соединенные Штаты предоставили Киеву, по официальным данным, военную помощь на сумму свыше 43,9 миллиарда долларов.

В минувшие выходные США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине — чтобы увеличить шансы на его принятие.

После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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