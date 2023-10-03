США готовят новый пакет помощи для Украины — Белый дом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США готовят новый пакет помощи для Украины — Белый дом

Казна и Политика
0
США готовят новый пакет помощи для Украины — Белый дом
США готовят новый пакет помощи для Украины — Белый дом
США готовят новый пакет помощи для Украины, который будет отправлен в ближайшее время.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представительница Белого дома подчеркнула, что этот пакет помощи «станет сигналом» того, что США продолжает поддерживать Украину. Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена настроена помогать Киеву столько, сколько нужно.
Читайте также
Жан-Пьер отметила, что США собрали коалицию из более чем 50 стран для поддержки Украины, еще более 140 стран осудили российскую агрессию.
«Скоро мы объявим еще об одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу неизменную поддержку храброго народа Украины. Украину поддерживает очень сильная коалиция. И если путин думает, что он нас пересидит, то он ошибается», — заявила она.
Читайте также
Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Соединенные Штаты предоставили Киеву, по официальным данным, военную помощь на сумму свыше 43,9 миллиарда долларов.
В минувшие выходные США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине — чтобы увеличить шансы на его принятие.
После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.