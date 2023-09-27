Какой объем военной помощи предоставили США Украине с начала полномасштабной войны (инфографика) — Finance.ua

Какой объем военной помощи предоставили США Украине с начала полномасштабной войны (инфографика) Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Какой объем военной помощи предоставили США Украине с начала полномасштабной войны (инфографика)

С начала полномасштабной войны США являются главным донором военной помощи, ее объем уже превысил 43 млрд долларов.

Об этом пишет «Слово и дело».

Администрация Джо Байдена выделила Украине первую после полномасштабного российского вторжения военную помощь уже 25 февраля — 350 млн долларов.

В марте прошлого года Штаты предоставили Украине оборонную помощь на 1,1 млрд долларов — три пакета по 200 млн, 800 млн и 100 млн, в которые вошли противотанковые системы Javelin, беспилотники, пистолеты, пулеметы, патроны, бронежилеты и другое вооружение.

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Еще 2,3 млрд долларов военной помощи Украина получила в апреле прошлого года и 250 млн — в мае.

В июне США выделили Украине три пакета военной помощи — на 700 млн, 1 млрд и 450 млн долларов. Тогда в первые было объявлено о предоставлении высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Кроме того, ВСУ получили боеприпасы, ракеты к Javelin, снаряды, вертолеты Ми-17 и прочее.

В июле Украина получила американскую военную помощь почти на 1,5 млрд долларов. В августе США выделили четыре крупных пакета военной помощи: 1 августа — 550 млн, 8 августа — 1 млрд, 19 августа — 775 млн и 24 августа — 2 млрд 980 млн долларов. Ко Дню Независимости Украина получила зенитно-ракетные комплексы NASAMS, снаряды разного калибра, беспилотники.

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В сентябре 2022-го объем военной помощи США Украине составил более 2,8 млрд долларов, в октябре — 1,6 млрд, в ноябре — 1,2 млрд. В конце года было два пакета вооружения на 275 млн и 1 млрд 850 млн долларов.

Крупнейший на данный момент пакет военной помощи США выделили 6 января — 3 млрд 75 млн долларов. Помощь включала боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры М 113 , артиллерийские снаряды разного калибра, колесные машины HMMWV, боеприпасы для HIMARS, противотанковые ракеты, патроны, винтовки и другое вооружение и технику.

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Еще два крупных пакета помощи США предоставили 19 января и 3 февраля — 2,5 млрд и 2 млрд 175 млн долларов.

В марте Украина получила от Штатов военной помощи на 750 млн, в апреле — на 2,9 млрд, в мае — почти на 2,2 млрд, в июне — 2,9 млрд, в июле — на 2,5 млрд долларов. В частности, в июле Украина впервые получила кассетные боеприпасы.

В августе США объявили о выделении двух пакетов военной помощи на 200 и 250 млн долларов, в сентябре пока три — на 665 млн, 600 млн и 325 млн долларов.

Инфографика: «Слово и дело»

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Слово і Діло По материалам:

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