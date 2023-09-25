США направят $522 млн на укрепление энергосистемы Украины — Finance.ua

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США направят $522 млн на укрепление энергосистемы Украины

Энергетика
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США направят $522 млн на укрепление энергосистемы Украины
США направят $522 млн на укрепление энергосистемы Украины
Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения устойчивости энергетической системы Украины, предусматривающий выделение $522 млн на ее укрепление. Из них $100 млн — при выполнении определенных условий.
Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине.
Документ предусматривает сотрудничество с целью улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности, путем восстановления критической инфраструктуры, введения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора и содействия послевоенному переходу Украины к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в ЕС энергетической экономике.
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Среди направлений:
  • восстановление поврежденной электро-, теплоэнергетической и газовой инфраструктуры Украины, в том числе закупка и установка магистральных автотрансформаторов;
  • усиление устойчивости электроэнергетической системы за счет увеличения ее достаточности и гибкости, в частности, устойчивости к перебоям в поставке электрической энергии в основных секторах предоставления услуг, таких как отопление, водоснабжение, водоотвод, транспорт, телекоммуникации и здравоохранение;
  • установление распределенной газовой генерации (в том числе турбины CCGT производства США);
  • более широкое внедрение распределенной генерации из возобновляемых и других источников энергии в электроэнергетике и теплоэнергетике;
  • усиление физической связи Украины с европейскими газовыми и электрическими сетями;
  • подготовка и внедрение реформ в энергетическом секторе в соответствии с законодательством ЕС и обязательствами Украины в рамках Договора об учреждении Энергетического сообщества;
  • сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики;
  • защита наиболее важной энергетической инфраструктуры Украины, включая, но не ограничиваясь такими сферами, как физическая антидроновая и антиракетная защита, физическая безопасность, кибербезопасность, а также определение межотраслевых взаимозависимостей и внедрение мер по смягчению последствий для предотвращения каскадных сбоев через потенциальные перебои в электроснабжении.
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«При условии наличия средств правительство США намерено предоставить Украине помощь на общую сумму $522 млн, из которых $422 млн новой помощи в сфере энергетики, и $100 млн — при условии выполнения соответствующими органами государственной власти Украины мер, указанных в пункте 3 этого раздела» , — говорится в меморандуме.
Условиями для предоставления этих $100 млн является ряд шагов в реформах энергетического сектора:
  • органы власти Украины должны утвердить новый устав и создать Наблюдательный совет ООО «Оператор ГТС Украины» — до 30 октября 2023 года;
  • продемонстрировать прогресс в выполнении плана корпоратизации ГП «НАЭК «Энергоатом» (начало конкурсной процедуры по избранию членов Наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом» — до 30 ноября 2023 года, создание ПАО «Энергоатом» — до 31 декабря 2023 года);
  • НКРЭКУ должен до 1 апреля 2024 г. установить порядок, объем, степень и периодичность подачи информации об оптовой торговле энергоносителями, касающихся законодательства REMIT.
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Для реализации соглашения участники должны создать руководящий комитет, в который войдут представители Минэнерго, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, а с американской стороны — представители Госдепа, Министерства энергетики, Агентства США по международному развитию.
Комитет будет проводить ежеквартальные встречи для оценки прогресса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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