Украинские энергетики подготовлены к максимально быстрому устранению последствий российских атак — Галущенко Сегодня 09:13 — Энергетика

Украинские энергетики подготовлены к максимально быстрому устранению последствий российских атак — Галущенко

Украинская энергетика войдет в зимний сезон полностью готовой и способной быстро восстанавливаться в случае российских обстрелов. Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в телемарафоне «Единые новости».

«Завершается ремонтная кампания в энергетике, которая была самой масштабной за период независимости государства. К началу отопительного сезона энергосистема будет полностью готова к прохождению зимы — как с точки зрения генерации, так и с точки зрения передачи электроэнергии», — сказал министр.

Он спрогнозировал, что россия будет продолжать террор украинской энергосистемы, но трудно оценить масштаб возможных атак.

«Понимаем, что подобные удары будут. Сегодня впервые за длительное время был атакован энергетический объект, все работает стабильно, несмотря на повреждения. Украинские энергетики подготовлены и будут принимать решение для максимально быстрого устранения последствий ударов», — отметил министр.

По словам Германа Галущенко, интенсивнее всего враг обстреливает пограничные регионы. В частности, ежедневные обстрелы фиксируются в Черниговской, Сумской, Херсонской областях. Восстановительные работы также проводятся ежедневно, в состав ремонтных бригад включены энергетики и из других областей.

«Мы мобилизовали всю Украину для восстановления особо пострадавших регионов, и со всей Украины бригады работают в тех регионах, где сложная ситуация из-за обстрелов», — добавил министр.

При этом террористические действия россиян задерживают восстановительные работы. По словам министра, ремонтные бригады россияне обстреливают прицельно.

«Зафиксированы нередкие случаи, когда стреляли по бригаде, приехавшей восстанавливать сети. Как только они останавливались и поднимали вышку для проведения высотных работ, начинался прицельный обстрел. К сожалению, среди энергетиков есть погибшие и раненые. И это еще одно доказательство, что терроризм является привычной практикой для россии», — сказал Герман Галущенко.

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