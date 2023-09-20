Атаки рф на энергосистему зимой. В ДТЭК назвали три сценария развития событий — Finance.ua

Атаки рф на энергосистему зимой. В ДТЭК назвали три сценария развития событий Сегодня 20:00 — Энергетика

Атаки рф на энергосистему зимой. В ДТЭК назвали три сценария развития событий

Во время российских атак на энергосистему Украины этой зимой возможны три сценария развития событий. Если повреждение объектов будет незначительным, то, вероятно, отключения электроэнергии у потребителей не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

«Я думаю, здесь нужно говорить сценарным анализом. Сценарий № 1: стреляют — мы сбиваем. Сценарий № 2: стреляют — мы сбиваем не всё и происходит какой-то вред. В этом случае нужно что-то менять. Для этого нужно наличие резервного оборудования», — сказал Сахарук.

Он рассказал, что в прошлом году энергетики по сути снимали оборудование, которое не использовалось, и ставили на место поврежденного.

«Этот ресурс мы использовали в целом по системе. Шесть месяцев мы покупали дополнительное оборудование, делали запасы и определенный запас у нас есть», — отметил исполнительный директор ДТЭК.

Однако он подчеркнул, что можно заменить поврежденное оборудование, если оно небольшое, и для этого требуется немного времени.

«Но если это будут тотальные разрушения, то это совсем другая история потому, что времени нужно будет гораздо больше», — добавил Сахарук.

Это, по его словам, третий сценарий развития событий.

«Приведу пример. У нас были станции в прошлом году, куда в один блок прилетели сразу четыре ракеты. И они физически все попали в блок. Конечно, это один из блоков, который восстановить до этой зимы мы не успеем даже если бы хотели. Там просто нужно возможно построить „новый блок“ с точки зрения объема работ и того оборудования, которое нужно поставить», — рассказал исполнительный директор ДТЭК.

Поэтому, как он отметил, если такие крайние сценарии будут происходить, то единственный способ балансировать систему — спросом, то есть выключать потребителей. Но в случае частичных повреждений (первый и второй сценарий) такой необходимости не будет.

«Плюс не забываем, что у нас в этом году есть больший объем импорта. В прошлом году мы не могли заводить 1 и 2 ГВт импорта, который сейчас может технически заходить в страну. И это тоже резерв. Потому как „план Б“, если не хватит собственной генерации, будем брать импорт. Хватит ли его? Наверное, в пиковые часы, когда будет очень холодно, 1 и 2 ГВт тоже будет недостаточно. И, может быть, нужно будет балансировать тоже спросом», — добавил Сахарук.

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