Украина и США договорились совместно производить оружие — Зеленский — Finance.ua
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Украина и США договорились совместно производить оружие — Зеленский

Казна и Политика
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Украина и США договорились совместно производить оружие — Зеленский
Украина и США договорились совместно производить оружие — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам визита в США имеет ряд весомых результатов, среди которых договоренность совместно производить вооружение, в частности системы ПВО.
«Очень важный визит в Вашингтон, очень веские результаты. Встреча с президентом Байденом, с его командой. Есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства. И долгосрочная договоренность — будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. «Это новый уровень нашего единства! Копродукция в «оборонке» с Соединенными Штатами — это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности ПВО», — заявил Зеленский.
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По его словам, Украина готовится создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы «вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни».
Президент убежден, что «это будет иметь глобальные положительные результаты».
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Он также рассказал, что глава Минстратегпрома Александр Камышин подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ключевыми ассоциациями. К работе в Украине привлекают более 2 тысяч американских оборонных компаний.
Также стороны подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве.
Говорили в США о возобновлении Украины после боевых действий и об усилении институтов Украины, чтобы очистить ее «от любых вражеских и коррупционных влияний», подытожил Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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