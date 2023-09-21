В Конгрессе США нашли компромисс относительно бюджета, в том числе и для помощи Украине — Finance.ua

В Конгрессе США нашли компромисс относительно бюджета, в том числе и для помощи Украине Сегодня 12:35

В Конгрессе США нашли компромисс относительно бюджета, в том числе и для помощи Украине

Двухпартийная группа законодателей в Палате представителей США объявила, что согласовала основу для законодательства, обеспечивающего временные фонды для предотвращения закрытия правительства, начиная с 1 октября. Это позволит продлить помощь Украине.

Об этом сообщает Reuters

Без срочных действий со стороны Конгресса имеющиеся деньги для полноценного выполнения огромного количества федеральных программ заканчиваются в полночь 30 сентября в конце текущего финансового года.

В течение нескольких месяцев крайне правые республиканцы в Палате представителей требовали более глубоких сокращений федеральных расходов, чем было согласовано в двухпартийном законодательстве этим летом.

Члена «Группы решения проблем» Палаты представителей — 32 демократа и 32 республиканца — опубликовали заявление, в котором говорится, что группа проголосовала за временную меру финансирования, которая продлится до 11 января 2024 года.

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Временное финансирование для поддержки федерального правительства также одобряет просьбу президента Джо Байдена о новом раунде чрезвычайного финансирования для Украины.

Пока неясно, получит ли этот план поддержку в глубоко разделенной Палате представителей.

«Предложение „Группы решения проблем“ сохраняет правительство открытым, направлено на долгосрочное финансовое здоровье нашей страны и включает меры финансовой ответственности», — заявил представитель Демократической партии Джош Готхаймер, сопредседатель двухпартийного собрания.

В рамках группы также предусмотрено создание новой фискальной комиссии по «стабилизации долгосрочного дефицита и долга (бюджета США)», говорится в заявлении.

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В период с 1 октября по 11 января Конгресс будет работать над принятием и отправкой Байдену 12 законопроектов о регулярных ассигнованиях для финансирования правительства до 30 сентября 2024 года, сообщила группа. Финансирование будет установлено на уровне 1,59 трлн долларов, одобренном ранее в этом году президентом и представителем Палаты представителей Кевином Маккарти.

Вскоре после того, как это соглашение было заключено, Маккарти отказался от него, подчинившись требованиям группы примерно из 30 очень консервативных республиканцев, добивавшихся дополнительных сокращений расходов на 120 млрд долларов.

План группы по решению проблем также предусматривает введение новых мер по безопасности границ, которые будут действовать до конца следующего года. Однако детали этого плана были изложены.

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