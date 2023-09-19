Госдолг США впервые в истории достиг отметки в $33 триллиона — Finance.ua
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Госдолг США впервые в истории достиг отметки в $33 триллиона

Мир
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Госдолг США впервые в истории достиг отметки в $33 триллиона
Госдолг США впервые в истории достиг отметки в $33 триллиона
Совокупный государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые в истории превысил отметку в $33 триллиона.
Как сообщает Министерство финансов США, сейчас госдолг США составляет $33,044 трлн. При этом три месяца назад размер госдолга пересек отметку в $32 трлн.
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По оценке экспертов The New York Times, до 2030 года показатель американского государственного долга может возрасти до $50 трлн. Это произойдет даже с учетом недавно принятого двухпартийного соглашения по сокращению расходов.
Напомним, этим летом был риск, что у США могут закончиться деньги для оплаты счетов, если не будет поднят или приостановлен лимит госдолга.
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3 июня президент США Джо Байден подписал закон, приостанавливающий действие «потолка» госдолга правительства до 1 января 2025 года и разрешивший властям отложить политически рискованный вопрос до президентских выборов в ноябре 2024 года.
Сам Байден заявил, что это помогло предотвратить экономический кризис и настоящий экономический коллапс. Если бы политикам не удалось прийти к согласию по бюджету, Соединенным Штатам впервые за 247-летнюю историю угрожал бы дефолт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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