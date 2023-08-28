Общий госдолг в июле увеличился до $132,9 млрд — Finance.ua

Общий госдолг в июле увеличился до $132,9 млрд Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Общий госдолг в июле увеличился до $132,9 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле увеличился на 3,1% или на 4 млрд долларов, до 132,92 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов

Государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 4 860,59 млрд гривен, или 132,92 млрд долларов, против 4 714,36 млрд гривен, или 128,92 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на отчетную дату составил 4521,09 млрд гривен (123,63 млрд долларов) против 4 376,48 млрд гривен (119,68 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 79,89 млрд долларов до 83,41 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился в гривневом эквиваленте с 1 454,95 млрд гривен до 1 470,75 млрд гривен (в долларовом эквиваленте увеличился с 39,79 млрд долларов до 40,22 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 339,5 млрд гривен, или 9,28 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

в 2022 году общий госдолг увеличился 13,39 млрд долларов, или на 13,66%, до 111,34 млрд долларов;

в 2021 году госдолг вырос на 8,52%, или на 7,69 млрд долларов, до 97,95 млрд долларов;

в 2020 году совокупный госдолг увеличился на 6,9%, с 84,4 млрд долларов до 90,3 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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