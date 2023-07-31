Это рекордный показатель. Госдолг Украины вырос за полгода на 16% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Это рекордный показатель. Госдолг Украины вырос за полгода на 16%

Казна и Политика
137
Это рекордный показатель. Госдолг Украины вырос за полгода на 16%
Это рекордный показатель. Госдолг Украины вырос за полгода на 16%
Совокупный государственный долг Украины в первом полугодии 2023 года вырос на 15,6% или $17,4 млрд в долларовом исчислении и составил $128,81 млрд.
Как свидетельствуют данные Министерства финансов, это рекордный показатель.
В гривневом исчислении государственный долг вырос за полгода на 635 млрд грн — до 4,71 трлн.
Читайте также
В частности, прямой госдолг увеличился на 17,8% - до $119,68 млрд, или до 4,38 трлн грн, и составил 92,9% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.
Внешний прямой долг в первом полугодии вырос на 25,6% или $16,3 млрд — до $79,89 млрд. В то же время, внутренний прямой долг увеличился всего на 4,7% или 65,3 млрд грн — до 1,45 трлн грн (эквивалент $39,79 млрд).
Место для вашей рекламы
Совокупный внешний госдолг Украины в январе-июне 2023 года увеличился на 21,8% или на $15,61 млрд — до $87,08 млрд, а совокупный внутренний — на 4,4%, или на 64,3 млрд грн, до 1,53 трлн.
В результате доля совокупного внешнего госдолга выросла с 64,1% до 67,6%.
По информации Минфина, доля обязательств в евро на конец июня выросла до 27,7%, в канадских долларах — до 2,55%, в СДР — до 13,17%, в в американских долларах — снизилась до 26,44%, гривны — до 29,41%, иенах — до 0,72%, в британских фунтах остались на уровне 0,02%.
Читайте также
При этом 65,13% госдолга имеет фиксированную процентную ставку, 13,17% привязано к ставке МВФ, 6,95% - к SOFR, 0,72% - к TORF, 3,87% - к EURIBOR.
Ставка еще по 3,08% госдолга привязана к индексу потребительских цен, а 6,73% - к учетной ставке НБУ. Речь идет об ОВГЗ из портфеля Нацбанка. Последними из них стали бумаги с привязкой к учетной ставке, которые НБУ выкупал в рамках эмиссионного финансирования бюджета.
Остальные 0,32% госдолга имеют ставку с привязкой к украинскому индексу ставок по депозитам физлиц, который используется в программах портфельных гарантий.

Справка Finance.ua:

  • совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае увеличился на 1%, или на 1,28 млрд долларов, до 125,61 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем;
  • Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне CC.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.