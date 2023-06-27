Загальний держборг у травні збільшився до $125,6 млрд — Finance.ua

Загальний держборг у травні збільшився до $125,6 млрд Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

Загальний держборг у травні збільшився до $125,6 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у травні збільшився на 1%, або на 1,28 млрд доларів, до 125,61 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів

Державний і гарантований державою борг на кінець травня становив 4 593,47 млрд гривень, або 125,61 млрд доларів, проти 4 544,87 млрд гривень, або 124,28 млрд доларів, місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 4 257,08 млрд гривень (116,41 млрд доларів) проти 4 208,3 млрд гривень (115,08 млрд доларів) місяцем раніше.

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При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 75,79 млрд доларів до 76,69 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг збільшився у гривневому еквіваленті з 1 436,72 млрд гривень до 1 452,75 млрд гривень (у доларовому еквіваленті збільшився з 39,29 млрд доларів до 39,73 млрд доларів).

Гарантований державою борг на кінець звітного місяця становив 336,4 млрд гривень, або 9,2 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

у 2022 році загальний держборг збільшився 13,39 млрд доларів, або на 13,66%, до 111,34 млрд доларів;

у 2021 держборг зріс на 8,52%, або на 7,69 млрд доларів, до 97,95 млрд доларів;

у 2020 році сукупний держборг збільшився на 6,9%, з 84,4 млрд доларів до 90,3 млрд доларів.

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