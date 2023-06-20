Держборг України можна погасити російськими репараціями - радник Зеленського — Finance.ua

Держборг України можна погасити російськими репараціями - радник Зеленського Сьогодні 09:11

Держборг України можна погасити російськими репараціями - радник Зеленського

Державний борг України може бути погашений за рахунок репарацій від росії. Про це в ефірі телемарафону заявив позаштатний радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

«Борги ми зможемо перекривати частиною того, що відберемо у росії. Не ми винні - вони винні в цих боргах, які ми наробили, і вони їх повинні сплатити потім», — заявив він.

За словами Устенка, зараз на Заході заморожено російські активи, які сукупно в кілька разів перевищують розмір українського держборгу.

«У нашого агресора заарештовано $350 млрд золотовалютних резервів і $150 млрд номенклатури, тобто півтрильйона доларів. А боргів у нас — в рази, якщо не в десятки разів менше. Частину їх можна використати», — вважає радник.

Устенко зазначив, що нинішній держборг не є для України основною проблемою. Радник висловив упевненість, що після закінчення війни відбудеться конференція кредиторів, на якій може бути ухвалено рішення про реструктуризацію боргу і про те, чи потрібно його погашати повністю.

УНІАН За матеріалами:

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