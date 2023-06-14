Мінфін про репарації Україні: більшість з $300 заморожених російських мільярдів не в США — Finance.ua

Мінфін про репарації Україні: більшість з $300 заморожених російських мільярдів не в США
США і союзники заморозили російські активи і вони повинні залишаться замороженими до того часу, поки рф не заплатить за шкоду, завдану Україні.
Про це заявила міністр фінансів США Дженет Єллен, передає Голос Америки.
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Коментуючи тему створення міжнародного механізму репарацій для України, Єллен наголосила на важливості співпраці з союзниками, оскільки «більшість активів росії не знаходяться в США».
«З початку російської агресії ми… працюємо разом з нашими союзниками. Разом ми іммобілізували близько $300 млрд резервів», — уточнила Єллен.
Крім того, вона зазначила, що США разом з партнерами забезпечують, щоб ці активи залишались іммобілізованими «до вирішення конфлікту і до того, як росія заплатить за шкоду, якої вона завдала».
Нагадаємо, що за час війни росія завдала Україні багатомільярдних збитків. За приблизними підрахунками вони склали більш ніж $140 млрд.
В кінці травня радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що росіянам не вдасться уникнути виплати репарацій Україні.
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