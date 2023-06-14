Мінфін про репарації Україні: більшість з $300 заморожених російських мільярдів не в США — Finance.ua

Мінфін про репарації Україні: більшість з $300 заморожених російських мільярдів не в США Сьогодні 11:44 — Фондовий ринок

Мінфін про репарації Україні: більшість з $300 заморожених російських мільярдів не в США

США і союзники заморозили російські активи і вони повинні залишаться замороженими до того часу, поки рф не заплатить за шкоду, завдану Україні.

Про це заявила міністр фінансів США Дженет Єллен, передає Голос Америки.

Коментуючи тему створення міжнародного механізму репарацій для України, Єллен наголосила на важливості співпраці з союзниками, оскільки «більшість активів росії не знаходяться в США».

«З початку російської агресії ми… працюємо разом з нашими союзниками. Разом ми іммобілізували близько $300 млрд резервів», — уточнила Єллен.

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Крім того, вона зазначила, що США разом з партнерами забезпечують, щоб ці активи залишались іммобілізованими «до вирішення конфлікту і до того, як росія заплатить за шкоду, якої вона завдала».

Нагадаємо, що за час війни росія завдала Україні багатомільярдних збитків. За приблизними підрахунками вони склали більш ніж $140 млрд.

В кінці травня радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що росіянам не вдасться уникнути виплати репарацій Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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