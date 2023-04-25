Кабмін хоче покрити борги з комуналки за час окупації репараціями з рф — Finance.ua
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Кабмін хоче покрити борги з комуналки за час окупації репараціями з рф

Казна та Політика
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Кабмін хоче покрити борги з комуналки за час окупації репараціями з рф
Кабмін хоче покрити борги з комуналки за час окупації репараціями з рф
Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект щодо особливостей надання деяких послуг у сфері енергетики та комунальних послуг в умовах воєнного стану. Збитки підприємств компенсують репараціями з росії.
Про це свідчить проект закону № 9236.
Згідно із законопроектом, компенсація збитків підприємств на території, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, здійснюється за рахунок коштів від відшкодування російською федерацією матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації державі Україна.
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Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, підприємства цілодобово забезпечують надання послуг на таких територіях, однак не отримують за них оплату та відповідно — несуть збитки.
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«За таких обставин нарахування плати за житлово-комунальні послуги здійснюється та рахунки на їх оплату виставляються законним власникам приміщень, примусово виселеним російськими окупантами, які фактично споживають ці послуги», — йдеться в документі.
Законопроектом пропонується надати Кабінету міністрів повноваження з визначення особливостей господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг та порядок компенсації збитків, отриманих на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих російською федерацією після 24 лютого 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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