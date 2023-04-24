Кабмін розпочинає тестування програми єВідновлення. Коли почнуть платити компенсації за житло — Finance.ua

Кабмін розпочинає тестування програми єВідновлення. Коли почнуть платити компенсації за житло Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Кабмін розпочинає тестування програми єВідновлення. Коли почнуть платити компенсації за житло

Кабінет Міністрів затвердив постанову, що дає змогу розпочати тестування програми єВідновлення з виплати коштів на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла. Також ухвалено порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок в банку», — пояснив очільник уряду.

Кому надаватимуть пріоритет

За словами прем’єр-міністра, пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю.

«Кожне відновлене житло — це крок до великої відбудови та відродження України», — підкреслив Шмигаль.

Голова уряду дав завдання віце-прем’єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову та Міністерству цифрової трансформації прокомунікувати всі необхідні деталі програми.

Як отримати компенсацію?

Перш за все слід подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також через ЦНАП або нотаріуса.

Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Відкрити картку можна, як у банківському застосунку, так і в фізичному відділенні банку.

Після цього слід подати заяву на компенсацію в Дії.

Після подання заявки спеціальна Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву, проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить вартість його відновлення.

Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.

Після цього громадянин, який подав заяву на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення.

Як можна використати компенсацію?

Кошти можна використати на закупівлю будівельних матеріалів, вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт.

Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні MCC-коди чи торгівельні коди.

Використати компенсацію можна буде протягом 1 року з моменту її нарахування.

Джерелами для компенсацій стануть як кошти державного бюджету, так і кошти міжнародних донорів та кредиторів.

Довідка Finance.ua:

раніше президент підписав закон про компенсацію зруйнованого житла внаслідок воєнних дій;

потерпілі отримають грошовий сертифікат, призначений для купівлі нового житла;

у Києві та Львові доступне житло на вторинці на декілька кімнат в радянських панельних будинках спальників коштуватиме в середньому 2,1 мільйони гривень, а Одесі — від 1,5 мільйони гривень.

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