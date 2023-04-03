Які квартири зможуть придбати власники компенсаційних сертифікатів за зруйноване війною житло (інфографіка) — Finance.ua

Які квартири зможуть придбати власники компенсаційних сертифікатів за зруйноване війною житло (інфографіка) Сьогодні 14:01 — Нерухомість

Які квартири зможуть придбати власники компенсаційних сертифікатів за зруйноване війною житло (інфографіка)

Президент підписав закон про компенсацію зруйнованого житла внаслідок воєнних дій. Потерпілі отримають грошовий сертифікат, призначений для купівлі нового житла. У Києві та Львові доступне житло на вторинці на декілька кімнат в радянських панельних будинках спальників коштуватиме в середньому 2,1 мільйони гривень, а Одесі — від 1,5 мільйони гривень.

Аналітики ЛУН проаналізували всі квартири виставлені зараз на продаж у трьох містах — Києві, Львові та Одесі, та порахували залежність вартості житла від віку будинку.

Де найдешевше

Найменша ціна за квадратний метр спостерігається в усіх містах в будинках, зведених з 1955-го по 90-ті, що відповідає періоду забудови радянськими хрущовками та панельками.

У Києві ціна за метр такого житла буде в діапазоні 40-49 тисяч гривень, у Львові — близько 36-43 тисячі грн, в Одесі в середньому 28-34 тисячі грн за метр.

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З урахуванням значно меншого розміру квартир в таких будинках, приблизно 50 метрів в середньому, — це буде найдоступнішим варіантом житла.

Фінальної формули обрахунку суми компенсації від держави за зруйноване житло ще не існує, але вже відомо, що кошти за можна буде направити виключно на придбання нового житла.

Які квартири зможуть собі придбати українці

Аналітики порталу подивились, що сім’ї зможуть собі дозволити в спальному районі, в будинках панельної забудови, у квартирах, що вимагають максимум лише косметичного ремонту і вже придатні до житла, і головне — це декілька окремих кімнат для сім’ї з дітьми і мінімальним бюджетом.

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У Києві квартира на 50-60 метрів, 2-3 окремі кімнати в будинку в типовому спальнику забудови 60-80 років, в середньому коштують 2.1-2.7 мільйони гривень. У Львові це в середньому 2,1–2,5 млн грн, а в Одесі 1,5–1,6 млн грн.

Інфографіка: ЛУН

В Києві найдорожчі квартири в царських будівлях і сталінках — побудованих у 18-му сторіччі та першій половині 19-го. У Львові теж найбільше цінуються будівлі до середини 19-го, але на відміну від Києва це австрійська забудова і трохи польської. Сталінської забудови у Львові набагато менше. Пов’язано це з розташуванням будинків в дорогому історичному центрі міст.

Інфографіка: ЛУН

В Одесі історичні будівлі хоч і дорожчі за масове радянське житло, можуть уступати в ціні сучасним новобудовам. В будівлях побудованих за часи незалежності ціна зростає, а у випадку Одеси — часто розташовані ближче до моря.

Інфографіка: ЛУН

Найстарший будинок, в якому зараз продається квартира у Львові, датується 1400-м роком. В Києві 1835-м, а в Одесі 1840-м. Також історичних будівель на ринку набагато менше, тобто таку квартиру купити складніше. Зараз в Києві продається близько 200 квартир періоду забудови сталінками, і трохи понад 300 в дореволюційних будинках. Тоді як в будівлях сучасної України зараз продається більше ніж 13 000 квартир. Квартир в хрущовках і панельках в Києві зараз виставлено на продаж близько 4 000.

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В Одесі в сучасних будівлях продається 14 000 квартир, що майже як в Києві. А от дореволюційних ще менше, всього 70. У Львові сучасного житла на вторинці зараз всього 1,5 тисячі квартир, та приблизно по 200 радянської масової та австрійської забудови.

На первинці серед пропозицій забудовників інвестувати у будівництво ціни за квадратний метр в новобудові Києва становлять 48 000 грн (без змін), у Львові 46 200 грн (+1200 за місяць), в Одесі 38 000 грн (дешевше на 1500).

Інфографіка: ЛУН

Які ризики в компенсаційних сертифікатах за зруйноване житло?

«Ідея компенсаційних сертифікатів чудова, але, як завжди, все залежить від реалізації. Великим плюсом є неможливість обміняти сертифікат на гроші, а лише витратити його виключно на придбання нового житла, та неможливість продажу нерухомості протягом 5 років. Це має значно знизити ризики корупції з сертифікатами. Окремо відзначу плюсом, що купівля нового житла не обмежується географією та самою формою житла. Так люди зі зруйнованих регіонів зможуть обрати собі майбутнє в інших містах чи селищах. І вибір не обмежується лише варіантом придбання квартири, це може бути й приватний будинок, або ж інвестиція в будівництво. Окрім визначення справедливої суми компенсації, однією з найскладніших частин буде частина з доведенням права власності чи безпосередньо параметрів знищенного житла. Багато документів не було оцифровано в реєстрах і, ймовірно, були втрачені на тимчасово окупованих територіях», — прокоментував маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський.

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