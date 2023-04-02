Будівництво житла в Україні обвалилось до рівня кризового 2009 року — Finance.ua
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Будівництво житла в Україні обвалилось до рівня кризового 2009 року

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Будівництво житла в Україні обвалилось до рівня кризового 2009 року
Будівництво житла в Україні обвалилось до рівня кризового 2009 року
Держстат опублікував свіжі дані про будівництво житла в Україні. Очікувано, у 2022 році обсяги прийнятого в експлуатацію житла знизилися порівняно з минулими роками — майже до рівня кризового 2009 року.
Про це пише Voxukraine.org.
Інфографіка: VoxUkraine
Інфографіка: VoxUkraine
За минулий рік було збудовано 92,5 тис. квартир та одноквартирних будинків, що на 40% менше, ніж 2021 року. За даними KSE, внаслідок повномасштабної агресії зруйновано чи пошкоджено майже 154 тис. будинків.
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Розбивки за видами будинків чи кількістю квартир немає, тому безпосередньо порівнювати ці цифри неможливо. Проте в середньому за 2011-2021 роки за рік будували близько 27 тис. будинків, із яких 4-5% були багатоквартирними. За площею обсяг уведеного за рік в експлуатацію житла становив приблизно 1% житлового фонду.
Інфографіка: VoxUkraine
Інфографіка: VoxUkraine
Будівництво прийнятих в експлуатацію у 2022 році будинків було розпочато в попередні роки.
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Так, під час повномасштабної війни було розпочато будівництво на 11% менше житла (за площею), ніж під час пандемії у 2020 році, проте майже на 50% менше, ніж у 2021 році.
Інфографіка: VoxUkraine
Інфографіка: VoxUkraine
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Інфографіка: VoxUkraine
Інфографіка: VoxUkraine
Всього у 2022 році було розпочато будівництво 6669 тис. м2 житла, найбільше — у Київській (28%) та Львівській (15%) областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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