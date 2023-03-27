Що відбувається на ринку новобудов Києва — Finance.ua

Що відбувається на ринку новобудов Києва
Через війну в Києві більша частина новобудов заморожені. Будівельні роботи ведуться лише на деяких об’єктах по місту. Все це викликає тривогу у інвесторів, які вклали в будівництво власні кошти.
Про це повідомляє ТСН.ua.
Забудовники нарікають на проблеми з логістикою, нестачу будівельників на об’єктах та повітряні тривоги, під час яких роботи мають припинятися.
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«Потужні деве́лопери, які планували розпочинати будівництво у Києві, взагалі відмовилися від цього з початком війни. В минулому році вони відтермінували будівництво, мовляв, розпочнемо пізніше і будемо дивитися по ситуації на фронті. Але за цілий рік так нічого і не розпочали. А потім заявили, що найближчий рік нічого будувати не будуть», — розповів експерт з нерухомості Сергій Курганов.
В новобудовах не купують житло
Зараз відділи продажів ЖК намагаються вирівняти ціни в новобудовах і підтягнути їх до середньоринкових по Києву, як на вторинному ринку. Але як показує досвід, це зробити досить складно. Інтерес покупців до житла в новобудовах зменшився.
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«У нас є декілька квартир на продаж в новобудовах, які вже введені в експлуатацію, їх добудували. І до них у клієнтів взагалі немає жодної цікавості. Якщо раз на місяць хтось зателефонує — це вже свято. Від Нового року наш агент лише один раз їздив показувати квартиру в новобудові. Вона в гарному місці, з гарною ціною. На етапі будівництва квартира коштувала власникам 150 тисяч доларів, ми її пропонували за 140 тисяч. А зараз вона вже коштує 120 тисяч і цікавості з боку покупців немає. Тобто немає такої тенденції, щоб люди купували квартири в новобудовах», — пояснює Курганов.
До речі, криза і у бригад, які проводять ремонти в квартирах новобудов. Вони співпрацюють із низкою клієнтів щодо ремонтів. Ситуація така, що у людей є квартири у будинках, які вже здали в експлуатацію, але вони не починають ремонти, чекають, поки закінчиться війна і можна буде щось далі планувати.
Пишуть петиції
Тим часом інвестори, які вклали кошти в новобудови, б’ють на сполох, адже будинки, де вони мали придбати житло, повинні були ввести в експлуатацію до кінця 2021 року, але цього не сталося. Люди бояться, що залишаться без своїх квартир.
На сайті електронних петицій Київради вже опубліковані три звернення інвесторів недобудованого житла.
Самі ж чиновники в КМДА та Київраді поки неохоче говорять на цю тему, мовляв, потрібно зачекати, поки ситуація стане зрозумілішою і забудовник відновить роботи.
Ризик із новобудовами
Забудовник завжди виходить за межі того терміну, який ним був озвучений про введення будинку в експлуатацію.
«В мирні часи таке затягування було в середньому на три місяці. Під час пандемії така затримка вже складала понад півроку. Зараз це вже розтягнулося на рік повномасштабної війни, а на заморожених об’єктах затримка з будівництвом може розтягнутися на 1-2 роки. Звичайно, що все це нервує та злить людей. Забудовники запевняють, що все добудується. Але по термінах ніхто не може сказати, коли саме. Однозначно, що після того як Україна переможе», — додає експерт.
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