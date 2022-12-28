Як розподілилися ціни на новобудови України (інфографіка) — Finance.ua
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Як розподілилися ціни на новобудови України (інфографіка)

Нерухомість
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Згідно з даними порталу «Увекон», наприкінці 2022 року найвищими ціни на первинну нерухомість залишаються у Львівській, Одеській та Закарпатській областях. Однак аналітики наголошують, що відстежувати динаміку зараз складно.
Як повідомила експертка з ринку нерухомості Ірина Луханіна, попит на квартири в новобудовах становить приблизно 10-20% від показників, які фіксували на ринку до повномасштабного вторгнення.
Зростання цін на первинному ринку в листопаді істотно скоротилося, що пов’язано насамперед зі зниженням курсу долара. Стабільно дорожчають квартири класу «економ» і «комфорт» (до 7,5%) за середнього зростання цін лише на 1,5%,— розповіла Луханіна.
Експертка також наголошує, що в грудні дещо пожвавився попит на квартири економ-класу вартістю не дорожче за 35 тисяч доларів. На її думку, це відбувається завдяки інтересу охочих отримати пільговий іпотечний кредит «єОселя».
Водночас, за даними Мінекономіки, 71% наданих кредитів на житло в листопаді та грудні — це вторинний ринок. Наразі банки неохоче кредитують придбання майнових прав на етапі будівництва, хоча таку можливість і передбачено програмою.
Як розподілилися ціни на новобудови України (інфографіка)
Що відбувається на ринку новобудов і чому його важко аналізувати
За словами Володимира Семенцова, девелопери намагаються уникнути банкрутства та шукають способи фінансування будівництва, щоб виконати свої зобов’язання перед інвесторами. Тому вони пропонують знижки покупцям, що дійсно зацікавлені в придбанні.
На думку Семенцова, найближчим часом не варто чекати суттєвих змін на ринку. Зрушити його з місця зможе припинення активних бойових дій.
За матеріалами:
Телеканал 24
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