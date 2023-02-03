Як змінились ціни на новобудови (інфографіка) — Finance.ua

Як змінились ціни на новобудови (інфографіка) Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Як змінились ціни на новобудови (інфографіка)

За результатами січня, вартість квадратного метра у новобудовах у січні лишилась майже незмінною. Крім того, новобудови із підземним паркінгом користуються більшим попитом ніж із зовнішньою чи взагалі відсутньою паркувальною зоною.

Про це свідчить аналітика порталу Dom.Ria

Станом на січень 2023 року, представлено 1866 новобудови усією Україною, що мають відкриті відділи продажу. Із них 753 новобудови мають підземні паркінги.

Найбільша кількість ЖК із підземними паркінгами у Києві — це 65% від загальної кількості працюючих та доступних до продажу, в Одеській області ця кількість становить 61%, а у Львівській — 59,6%. Якщо розглядати житло із підземним паркінгом в комплексі у столиці, то наразі такі пропозиції збирають майже вдвічі більшу кількість переглядів.

Інфографіка: Dom.Ria

Беручи до уваги поверховість, 68% користувачів розглядають в новобудовах квартири до 4 поверху. Найбільше українці цікавляться житлом на другому поверсі — 21% від загальної кількості користувачів, що знаходяться у пошуку.

Ціни

Найвища середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі фіксується у Києві — 48 871 грн. Цікаво, що у січні в порівнянні до грудня ціна має мінімальний спад — на 0,2%, в грудні вартість була 48 947 грн. А якщо порівнювати вартість у січні 2023 року із січнем 2022 року, то бачимо цього року ріст ціни на 39%.

Інфографіка: Dom.Ria

За рік найбільше квадратний метр в однокімнатній квартирі подорожчав у Закарпатській (+81%), Івано-Франківській (+70%) та Чернівецькій (+62) областях.

А найбільша ціна за квадратний метр у Києві — 48 871 грн, Закарпатській області — 39 575 грн та в Дніпропетровській — 37 729 грн.

Інфографіка: Dom.Ria

Програма з кредитування

Українці також продовжують цікавитись житлом за програмою єОселя, найбільший попит за кількістю переглядів у Києві — понад 30% користувачів, далі — Львівська область — 15% та Івано-Франківська область — 10,66%.

«При подачі заявок громадянам слід враховувати, що наявні кошти програми вже повністю розподілені між банками-учасниками. Як повідомляє „Укрфінжитло“, триває робота над залученням додаткового фінансового ресурсу для єОселі, і вже до початку березня планується розпочати другий етап кредитування. До того позики за програмою отримуватимуть ті, хто вже має готове рішення банку та всі необхідні документи для придбання квартири. Варто також звернути увагу на те, що термін дії попереднього позитивного рішення банків складає 30 днів, тому, у разі необхідності, заявку варто буде оновити і подати повторно ближче до запуску другого етапу кредитування. Актуальна інформація щодо наступних етапів роботи єОселі, а також стан її реалізації систематично оновлюється на сайті „Укрфінжитла“», — зазначили в Dom.Ria.

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