Скільки коштують новобудови у Львові (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштують новобудови у Львові (інфографіка)

Нерухомість
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Згідно із даними порталу ЛУН, середня ціна за квадратний метр у Львові становить 44 200 гривень.
Скільки коштують новобудови у Львові (інфографіка)
За класами медіанні ціни розподілилися таким чином:
  • економклас — 36 600 гривень за квадратний метр,
  • комфорт — 40 500 гривень за квадратний метр,
  • бізнес — 48 300 гривень за квадратний метр,
  • преміум — 82 500 гривень за квадратний метр.
Найдорожче житло пропонують у Галицькому районі — 94 400 гривень, найдешевше — у Сихівському — 40 800 гривень за квадратний метр.
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Думка експерта

Попит на нерухомість перемістився із Києва в обласні центри на Заході Україні. Зокрема, у Львові та Ужгороді спостерігається рекордне зростання цін на квадратні метри в новобудовах.
Про це розповіла колишня керівниця відділу розробки макропруденційної політики Національного банку України (НБУ), економістка Наталія Задерей.
Опираючися на звіт Нацбанку, Задерей нагадала, що заявлені ціни на житло нині хаотичні та мало підкріплені ринковими чинниками. Аналіз ускладнюють міграційні потоки переселенців, які регулярно змінюють динаміку цін у західних регіонах.
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Наразі рекордне зростання цін на новобудови зафіксоване у Львові та Ужгороді. Однак купівля житла тут видається найлогічнішою для платоспроможних переселенців.
«Динаміка цін у західних регіонах співвідноситься з міграційними потоками й релокаціями. Хоча заявлені ціни можуть бути так само далекими від дійсності. Схоже, що у Львові ще до закінчення війни почала формуватися цінова бульбашка: середня ціна зросла на 37% і майже зрівнялася зі столичною», — зазначила економістка.
Вона наголосила, що одним із пріоритетних завдань влади на цей рік повинно стати підвищення прозорості ринку нерухомості.
За матеріалами:
Телеканал 24
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