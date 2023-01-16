Як змінилася вартість оренди квартир за 2022 рік: дані Держстату за регіонами — Finance.ua

Як змінилася вартість оренди квартир за 2022 рік: дані Держстату за регіонами
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% з 4 294 до 5 699 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
За даними статистичного відомства, на друге місце вийшла Закарпатська область, де вартість оренди зросла майже вдвічі — до 8 706 гривень.
У Києві оренда подешевшала на 10,3% до 7 637 гривень. Місто опустилося на третє місце за вартістю.
Вартість оренди зросла у західних та деяких центральних областях України. Водночас, ціни впали в Харківській (на 30,9% до 3 430 гривень), в Одеській (на 9,5% до 4 600 гривень) та Запорізькій (на 2,2% до 2 931 гривні) областях.
Довідка Finance.ua:
- раніше президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта заявляв, що оренда квартир у Києві може знову подорожчати. Зміни варто чекати вже цією весною. Ціна може піднятися на 10-15%;
- за даними Bird, якщо раніше кінець грудня-початок січня були традиційно «тихим сезоном» у оренді, то цього року перегляди та договори були і 31 грудня ввечері, й 1 січня вдень.
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