Як змінилася вартість оренди квартир за 2022 рік: дані Держстату за регіонами — Finance.ua
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Як змінилася вартість оренди квартир за 2022 рік: дані Держстату за регіонами

Нерухомість
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Як змінилася вартість оренди квартир за 2022 рік: дані Держстату за регіонами
Як змінилася вартість оренди квартир за 2022 рік: дані Держстату за регіонами, Фото: freepik.com
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% з 4 294 до 5 699 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
За даними статистичного відомства, на друге місце вийшла Закарпатська область, де вартість оренди зросла майже вдвічі — до 8 706 гривень.
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У Києві оренда подешевшала на 10,3% до 7 637 гривень. Місто опустилося на третє місце за вартістю.
Вартість оренди зросла у західних та деяких центральних областях України. Водночас, ціни впали в Харківській (на 30,9% до 3 430 гривень), в Одеській (на 9,5% до 4 600 гривень) та Запорізькій (на 2,2% до 2 931 гривні) областях.
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Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

  • раніше президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта заявляв, що оренда квартир у Києві може знову подорожчати. Зміни варто чекати вже цією весною. Ціна може піднятися на 10-15%;
  • за даними Bird, якщо раніше кінець грудня-початок січня були традиційно «тихим сезоном» у оренді, то цього року перегляди та договори були і 31 грудня ввечері, й 1 січня вдень.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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