Як змінилися ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилися ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка) Сьогодні 15:30 — Нерухомість

Як змінилися ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)

Попри найбільші блекаути, що стались у столиці в грудні, люди продовжують орендувати квартири на високих поверхах. Аналітики Bird розповіли, чи змінилися запити в киян при оренді квартир, та публікують традиційну статистику.

Щомісяця bird публікує статистику цін на оренду в Києві. Варто зазначити, що вартість оренди знову впала на 10-15%. А от попит трохи виріс, в порівнянні з груднем 2021 року збільшився на 3%.

Очікування: відсутність світла зробить оренду на високих поверхах неактуальною.

Реальність: Новобудова біля метро Васильківська. Після чергового обстрілу в будинку немає світла, відповідно не працюють і ліфти. Молода пара приїздить на перегляд квартири, що знаходиться на 21 поверсі. Піднімаються пішки, оглядають і підписують договір оренди в той же вечір.

І це не поодинокі випадки, попит на високі поверхи та панорамні вікна впав з початком війни і лишається на тому ж рівні. Орендарів попереджають: разом зі світлом пропадає вода, не працює опалення, й ці проблеми будуть актуальні, доки будуть блекаути. Проте люди обирають квартири очима, й гарний дизайн перекриває всі побутові недоліки. Це 100% не раціонально, але це та реальність, яку аналітики бачать наразі.

До повномасштабного вторгнення люди шукали квартири з панорамними вікнами. Потім був раціональний страх під час перших вибухів. Тепер знову квартири з панорамою є у топах запитів.

«Нещодавно орендар з квартири у Шевченківському районі радісно розповідав, що бачив зі свого вікна, як наші ППО вдало відпрацьовують по російських цілях. Люди обладнали свої помешкання газовими горілками, потужними акумуляторами, з сусідами скинулися на генератори для інтернету, а пішки на 16 поверх сприймають як додаткове фізичне навантаження — не більше», — кажуть експерти.

Так само не зупиняють киян і свята. Якщо раніше кінець грудня-початок січня були традиційно «тихим сезоном» у оренді, то цього року перегляди та договори були і 31 грудня ввечері, й 1 січня вдень.

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