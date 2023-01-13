Курс долара змінив правила гри на ринку нерухомості – як валюта впливає на продажі — Finance.ua

Курс долара змінив правила гри на ринку нерухомості – як валюта впливає на продажі Сьогодні 09:32 — Валюта

Курс долара змінив правила гри на ринку нерухомості – як валюта впливає на продажі

Війна росії проти України внесла свої корективи у життя людей, багато українців планували зробити масштабні покупки, зокрема придбати житло. Однак після повномасштабного вторгнення курс долара почав зростати й людям довелося змінювати свої плани.

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта розповів, як курс долара впливає на ринок нерухомості в Україні.

На що впливає зміна курсу долара

Якщо казати про зміни курсу долара у бік зростання, то більше від цього страждає вторинний ринок. Річ у тім, що на первинному ринку забудовник продає квадратні метри за гривню і при зміні курсу долара він так швидко не зможе змінити ціни. Зростання курсу в таких випадках грає на користь покупців.

«Наприклад, якщо у людини є 50 тисяч доларів, а курс в країні, умовно, 40 грн/дол., то на первинному ринку вона зможе купити квартиру за 2 мільйона гривень. Але, якщо курс зросте до 50 грн/дол., у людини вже буде не 2, а 2,5 мільйона гривень, при цьому ціна на квартиру залишиться колишньою, а людина зможе зекономити 500 тисяч гривень», — каже Піта.

Щодо вторинного ринку, то там все ж таки прив’язка йде до валюти. У разі зростання курсу долара продавці на вторинному ринку також підіймають ціни на житло і таким чином втрачають своїх покупців. Зазвичай в такому випадку люди починають придивлятися до первинного ринку, тому що у них більше можливості купувати у гривні, ніж у валюті.

«Через зростання курсу долара йде перекіс попиту на первинний ринок. У людей немає спроможності купувати житло в доларах на вторинному ринку. Тому замість того, щоб обрати для себе меншу квартиру, вони починають придивлятися до первинного ринку», — зазначив експерт.

Знизити ціну на вторинному ринку продавці можуть лише за умови відсутності попиту. На ринку нерухомості найважливіше і складне — правильно сформувати ціну. Адже метою продавця є продаж об’єкта вигідно та якомога швидше.

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За словами експерта, курс долара, який виріс у зв’язку з війною росії проти України, не так значно вплинув на ринок нерухомості, як, наприклад, у 2014 році. Тоді ринок нерухомості відчув зміни набагато серйозніше.

Також він додав, що наразі психологія людей більше спрямована на війну, тому багато українців не готові купувати нерухомість в таких обсягах, як це було у мирний час. Але, чим ближчою буде перемога України, тим активніше розвиватиметься ринок нерухомості.

На які квартири буде попит у 2023 році

Після початку війни росії проти України та ракетних обстрілів, люди вже по-іншому обирають житло для себе та своєї сім’ї. У 2023 році українці більше звертатимуть увагу на розташування об’єкта, щоб поблизу не було ніякої воєнної та критичної інфраструктури.

Також під час вибору житла тепер люди звертають увагу на розташування укриттів, чи є вони поблизу або в самому будинку. Через постійні відключення світла для українців тепер важливо, на якому поверсі знаходиться квартира. Також залишається попит на заміські будинки з твердопаливними котлами або з генераторами.

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