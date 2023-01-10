Оренда житла у Києві: що буде з цінами найближчим часом — Finance.ua

Оренда житла у Києві: що буде з цінами найближчим часом Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Оренда житла у Києві: що буде з цінами найближчим часом

Оренда квартир у Києві може знову подорожчати. Зміни варто чекати вже цією весною. Ціна може піднятися на 10-15%. Проте ситуація залежатиме від одного важливого фактору.

Про це розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта, пише Obozrevatel

Найближчим часом варто чекати подорожчання, однак це залежатиме від того, як багато людей будуть повертатися до столиці та чи буде приплив переселенців.

«До весни нічого такого не буде. А навесні вже можуть бути зміни. Може, навіть підвищитися. Ну, знову-таки, якщо люди будуть у Київ повертатись, якщо будуть мігрувати, переселенці в столицю приїжджати, то оренда буде зростати. До весни, десь до березня-квітня, ніяких суттєвих змін не буде, а вже навесні ціни все ж таки зростуть. Весною так завжди було, і цей рік не є винятком. Можлива зміна ціни на 10-15%», — розповів Піта.

Що найбільше лякає орендарів

У Києві люди почали все менше орендувати житло. Це пов’язано насамперед із загрозою кількаденного блекауту. Варто розуміти, що низький попит може вплинути на падіння ціни на ринку.

Найнижчий попит на оренду житла сьогодні фіксують на житло поблизу інфраструктурних об’єктів. Вже зараз дисконт на них становить 15 — 25% від загальноринкової ціни.

Наразі люди не поспішають до Києва. Все через те, що вони побоюються потрапити в блекаут.

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"Найбільше лякає відсутність тепла, води та каналізації",— наголошує експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

На ринку оренди Києва помітна ще одна тенденція — додаткові умови в нових договорах оренди. Вони стосуються можливості розірвання договору у зв’язку з форс-мажорами, коротшого терміну оренди — від трьох місяців, розстрочки авансового платежу.

«Помітна велика готовність власників іти на поступки. Це стосується й умов договорів, і орендної плати — знижки від довоєнної ціни приблизно на 10 — 12% ми вже бачимо. Також люди частіше винаймають багатокімнатне житло, ніж однокімнатне», — розповіла Вікторія Берещак.

Скільки коштує оренда квартири взимку:

середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 7,5-9 тисяч гривень,

двокімнатної — 9-11 тисяч гривень,

трикімнатної — від 12 тисяч гривень.

Як обрати вигідну квартиру для інвестицій

Напад росії на Україну змусив покупців житла інакше дивитись на нерухомість. Наприкінці 2022 року до вимог додалися висока енергоефективність, розташування, наявність укриттів тощо. Проте ці вимоги не витіснили всі інші, які існували до воєнного стану, і тому є певні правила для тих, хто хоче заробити на такому виді інвестицій.

Є кілька правил, як обрати квартиру, на якій точно можна буде заробити в майбутньому:

Обирати актуальні концепцію, формат, інфраструктурне наповнення, щоб все потрібне для життя було поруч і до нього було зручно добиратись. Визначитись, хто ваш покупець, і для його потреб обрати правильне житло. Орієнтуватись на перспективу у мінімум кілька років і те, чи буде обрана квартира актуальна через цей час і чи вдасться її продати, якщо не за більші гроші, то хоча б за ціну, яку вона має зараз. Перевіряти девелопера, щоб не залишитись із проблемами й точно отримати прибуток від такої інвестиції.

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