Стало відомо, коли власники зруйнованого житла зможуть отримати компенсацію — Finance.ua

Стало відомо, коли власники зруйнованого житла зможуть отримати компенсацію Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Стало відомо, коли власники зруйнованого житла зможуть отримати компенсацію, Фото: Ян Доброносов

Заяву про зруйноване та пошкоджене житло можна подати через додаток «Дія» та центри адмінпослуг. Також можна звернутися до нотаріуса. Спеціальні комісії при органах місцевого самоврядування перевірятимуть ці заяви протягом місяця.

Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Усі подані інформаційні повідомлення про зруйноване та пошкоджене житло автоматично стануть заявами на компенсацію після того, як запрацює ухвалений законопроєкт № 7198. Розглядатимуть їх у найкоротший термін», — повідомила Шуляк в ефірі Українського радіо.

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Спеціальні комісії при органах місцевого самоврядування перевірятимуть заяви протягом 30 днів з моменту їхнього надходження.

«Комісія має прийняти документи від особи, перевірити право власності. Якщо документів немає, комісія має право згідно із законом звертатися до інших органів влади, щоб витребувати документи та допомогти їх зібрати. Коли є правоустановчі документи, є вартість на компенсацію, комісія організовує технічне обстеження для підтвердження, що будинок повністю зруйнований і не підлягає відновленню, або можна робити поточний ремонт», — пояснила Шуляк.

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Вона додала, що на ці процедури комісія має визначений час: 30 днів з моменту надходження заяви на компенсацію до моменту, коли виписується сертифікат. Тому в областях, де найбільше пошкоджень житла, на комісії буде найбільше навантаження.

Також Шуляк нагадала, що подавати заяву можна не лише через «Дію» та ЦНАПи.

«Є можливість допомогти зібрати такі заяви на компенсацію людям і через нотаріусів. Будуть залучатися до цього процесу і Центри соціального захисту. Комісія буде тут більше організаційним штабом», — сказала очільниця «Слуги Народу».

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Вона додала, що комісія не зможе проводити технічне обстеження чи впливати на черговість надання компенсацій.

«Ми розуміємо, що суми у 17 мільярдів недостатньо. Сподіваємося на допомогу і від міжнародних партнерів, коли буде працювати прозорий і чесний механізм. Денис Шмигаль запевнив, що є певні кошти на відновлення у цьому році, а 35 млрд грн прибутку НБУ також будуть направлені до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф», — резюмувала Шуляк.

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