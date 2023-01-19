Компенсація за зруйноване житло: хто не отримає — Finance.ua

Компенсація за зруйноване житло: хто не отримає Сьогодні 16:00 — Нерухомість

В Україні отриману компенсацію за житло можна використати, купивши нову квартиру, або ж збудувати дім.

Проте є певні умови щодо цього закону.

Житло, що було пошкоджене під час російської агресії, можна замінити на вибір: нова готова квартира чи будівництво будинку.

Власник знищеного житла отримають або сертифікат для купівлі чи інвестиції в будівництво квартири, або кошти, які потім можна використати на відновлення свого житла.

«Можливість вибору для людей передбачили тому, що як правило, у них залишається ділянка і логічно було б відновити будинок на ній. Втім, є міста/села, де є великі руйнування інфраструктури, тому для когось краще буде отримати сертифікат і придбати житло в іншому місці. Якщо коштів у сертифікаті буде недостатньо для придбання в місті, де людина захоче купити житло, вона зможе доплатити, щоб отримати бажане», — написала нардепка та голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Крім того, українці матимуть можливість обирати географічне розташування нового житла. Але це ще залежатиме від суми коштів, яка буде співставною з вартістю знищеного майна.

Компенсацію за зруйноване війною житло не отримають:

особи, до яких запровадженні санкції за законом України «Про санкції»;

особи, які мають судимість за злочини проти засад нацбезпеки України;

спадкоємці вище перелічених осіб.

Натомість одержувачами компенсації можуть стати:

власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;

замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);

фізособи, що інвестували/фінансують будівництво;

члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили прав на нього;

спадкоємці всіх перелічених осіб.

Телеканал 24 За матеріалами:

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